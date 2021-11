Max Wennlund har spelat forward under hela sin elitkarriär.

De senaste två matcherna har han dock fått spela back för HV71 vilket inneburit ett stort lyft i hans spel – något som nu gett blodad tand.

– Lite halvtråkigt tror jag det skulle vara att gå tillbaka som forward, säger 22-åringen till hockeysverige.se.

Inför årets säsong har HV71 värvat ihop ett topplag i HockeyAllsvenskan med flera tunga och tongivande namn.

En kille som då har levt en lite mer anonym tillvaro i den allsvenska seriesuveränen har varit Max Wennlund som har fått spela i HV:s fjärdekedja, likt hur det var honom under fjolåret i SHL.

Under lördagens match mot Tingsryd kom blev dock Max Wennlund målskytt för HV71 för första gången sedan han återvände till klubben efter sin utlåning till BIK Karlskoga 2020.

Ett efterlängtat mål för 22-åringen som näst glömt hur det känns att göra mål.

– Det var nog försäsongen förra året senast. Jag vill inte ens tänka på hur länge sedan det var jag gjorde mål. Det var väldigt skönt, framför allt att göra det här hemma. Jag kommer knappt ihåg hur det är, det var nog slutspelet 2019 som det hände senast. Det var supergött, säger Wennlund och fortsätter:

– Självklart är det en lättnad, men jag tycker ändå att jag har lärt mig hyfsat bra att försöka stänga ut sånt där och inte tänka för mycket på det. Jag försöker tänka på att gå ut och ha roligt när jag spelar hockey och bara njuta av det.

Det var ett efterlängtat måljubel för Max Wennlund. Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån

Under fjolåret och i säsongsinledningen den här hösten har Wennlund spelat forward eller sin naturliga position center utan att hitta nätet. De senaste två matcherna har han dock fått gå ner som back för att täcka upp för HV:s längre frånvarolista.

Det krävdes alltså att han klev ner som back för att han skulle bli målskytt igen.

– Jag får ju hur mycket lägen som helst! Det har varit väldigt kul att vara back, säger Max Wennlund.

”HAR VARIT SUPERKUL ATT SPELA BACK”

22-åringen hoppade in som back en del under ungdomsåren hemma i Mariestad men under både junior- och seniorkarriären har han bara varit center/forward.

När HV71 har mött Västervik och Tingsryd i de senaste matcherna har dock Wennlund bildat backpar Nichlas Torp och han har då också fått ut mer på isen och varit mer inblandad i spelet.

– Jag är relativt nöjd för jag har ju inte spelat back sedan jag var i Mariestad liksom. Det är vissa situationer som är ovana självklart men jag har fått bra hjälp av Torp som jag spelar med. Det har gått bättre och bättre, jag försöker spela enkelt nerifrån och ha ett bra och snabbt förstapass. Som forward vet man ju själv hur man vill ha det från backarna och nu kan man försöka göra det själv även om det inte alltid är lätt.

– Vi forwards har ju koll och vet ju vad backarna ska göra. Vi går igenom mycket samma grejer på genomgångar och man vet ju lite. Det handlar mer om att komma i situationer och vänja sig vid det.

– Jag har ju varit center mycket så statiskt spel i egen zon är ju relativt likt, eller väldigt likt till och med, så det spelet har man ju redan med sig lite.

Det måste vara en trygghet att en defensiv klippa som Torp bredvid dig?

– Jag har ju kunnat gå upp en del offensivt också och det är ju skönt att det är säkert hemma. Jag försöker också spela så noggrant och enkelt jag kunnat. Ju mer man har spelat, desto mer vågar man göra och dra iväg på någon räd. Det har varit superkul att spela som back.

Att få spela med Nichlas Torp har underlättat. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Max Wennlund hoppade in som back under en period i SHL förra säsongen men de senaste två matcherna är första gången han varit back fullt ut.

När Wennlund nu tagit klivet ner i banan har han haft två tidigare backstjärnor i Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman på bänken.

Har de pratat med dig eller sagt något när du skulle gå ner som back?

– Nej, jag har mest snackat med Torp faktiskt. Vi snackade lite inför matchen mot Västervik och sedan har vi inte pratat mycket mer om det utan jag har bara kört på. Tränarna verkar vara nöjda för de har inte sagt något varken bu eller bä. Jag hoppas de är nöjda med mig.

”DET ÄR JU LÄTT ATT VARA BACK”

Sedan han klev ner som försvarare har Max Wennlund också visat framfötterna mer och varit mycket mer framträdande för HV71. Bland annat har han skjutit nio skott på mål under sina två matcher som back men som forward blev det endast sex skott på mål under nio matcher.

Vad har det blivit för skillnader i ditt spel att gå ner som back?

– Mer speltid för det första sedan får jag behandla mer puck också. Då känns det som att jag har kommit bra upp i anfallen som släpande och blivit lite bortglömd ibland och lyckats hitta bra ytor när man kommer upp där. Det verkar passa mig kanske, det har funkat ganska bra.

22-åringen från Mariestad har den här säsongen knappt ens kommit upp i tio minuters istid per match när han varit forward. De senaste två matcherna har han dock i princip dubblat sin speltid och fått spela 19 minuter båda gångerna när han har varit nere som back.

– Jag har nog inte spelat så mycket sedan jag var med i J20-laget här. Jag njuter bara, det är så kul.

Håller flåset uppe när du fått spela så mycket mer?

– Herregud, det är ju lätt att vara back. Det är inte alls lika jobbigt, säger Wennlund med ett skratt och fortsätter:

– Nej, men det är faktiskt skillnad också för det är inte lika fysiskt ansträngande som att vara forward. Det är klart att man har några jobbiga byten där man får jobba mycket i defensiv zon. Som forward har man maxpuls nästan efter varje byte för att man åker omkring och jagar hela tiden vilket det inte alls blir som back också.

”KANSKE BLIR ATT SKOLA OM SIG”

HV71 har Alexander Ytterell på skadelistan då backen har en fotfraktur men till veckans matcher mot AIK kommer HV att få tillbaka tre av backarna från frånvarolistan. Daniel Bertov är tillbaka från avstängning medan Emil Andrae och Victor Sjöholm återvänder från landslagssamlingen med Juniorkronorna.

Frågan är då vad som händer med Max Wennlund och var han ska spela?

– Jag har ingen aning, jag spelar där tränarna sätter mig.

Hur vore det att gå tillbaka som forward nu efter de här matcherna?

– Lite halvtråkigt tror jag det skulle vara. Jag tycker det har varit riktigt kul alltså. Jag kör där de vill ha mig, allt för att göra mitt bästa för att hjälpa laget.

Steget ner som back har blivit ett lyft. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

När man jämför Max Wennlunds matcher som forward den här säsongen jämfört med de där han spelat back så undrar man nog egentligen vilken position som är mest naturlig för honom då övergången till försvarare har varit väldigt smidig.

Kan det till och med vara så att han har hittat sig en ny karriär att satsa på?

– Jag har varit forward hela tiden och aldrig provat egentligen att vara back på varken junior- eller seniornivå. Det är ju en sak i ungdomsåren då kan man ju spela var som helst, det kan man ju tydligen nu också.

– Kanske blir det att försöka hitta ett sätt att skola om sig eller vad man ska säga. Vi får se.

Vore du sugen på att byta position då?

– Ja, efter de här två matcherna absolut, avslutar Max Wennlund.

