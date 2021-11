Kyle Clifford var med och vann Stanley Cup två gånger med Los Angeles Kings.

Därefter har han dock haft det tungt och nu sätts den 30-årige busen upp på waivers av St. Louis Blues.

För några år sedan var Kyle Clifford en av NHL:s främsta busar var känd som en grovjobbare som också skulle reta gallfeber på motståndarna.

De senaste åren har dock Clifford haft det tyngre vilket nu gör att han ser ut att tappa sin plats i NHL. Under måndagskvällen sattes 30-åringen nämligen upp på waivers av St. Louis Blues och han är därmed på väg bort från St. Louis.

The St Louis Blues have placed Kyle Clifford on waivers.