Connor McDavid dominerar på isen för Edmonton Oilers – men det är inte tillräckligt enligt John Tortorella.

Enligt den förre stjärntränaren kommer McDavid att behöva ändra tänk om han ska vinna Stanley Cup.

– I slutspelet kommer man inte vinna genom att bara göra mycket mål, säger “Torts”.

Ända sedan rookiesäsongen i NHL har Connor McDavid varit dominant ute på isen men de senaste åren har hans dominans nått nya nivåer som gör att det ser ut som att han leker med motståndarna ibland.

I fjol stod han för en supersäsong och vann poängligan i NHL överlägset, med 21 poängs marginal, efter att ha gjort 105 poäng på endast 56 matcher.

Den här säsongen har storstjärnan inlett lysande igen och hittills snittar han två poäng per match med 24 poäng på de tolv första matcherna.

Enligt den tidigare stjärntränaren och nuvarande tv-experten John Tortorella är det dock inte tillräckligt.

Han menar nämligen att om Edmonton Oilers ska lyckas vinna Stanley Cup så kommer McDavid inte kunna fortsätta som han gör just nu. “Torts”, som själv vann Stanley Cup med Tampa Bay Lightning 2004, tar bland annat upp ett exempel om att McDavid har klagat över att han inte får tillräckligt med utvisningar med sig.

– Jag tycker att han måste ändra sitt spel lite. Han ska självklart inte bli en spelare som enbart tacklar. Men han har pratat om kultur, standard och att vinna. Under slutspelet kommer man inte bara att skicka puckarna i nät och vinna genom att göra mycket mål, säger Tortorella i ESPN och fortsätter:

– Då måste man spela på andra sidan pucken också. Man måste ha en viss attityd av att “ingenting stör mig oavsett hur mycket jag blir tacklad”.

– Jag tror att han lär sig. “Tips” (tränaren Dave Tippett) måste få hela gruppen att dra åt samma håll och ändra sig om de ska vinna Stanley Cup. Det gäller inte bara att göra mycket mål.

