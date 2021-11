När HV71 grundades 1971, var John Larsson en brinnande själ som drev klubben framåt under många år. Under torsdagen nåddes klubbens hemsida att han nu har lämnat jordelivet.

– En vän som jobbade hårt för HV71 under många år, säger Owe Jungåker, hedersordförande i HV71

Han beskrivs som en förgrundsgestalt som under många år var en vägvisare i klubben. Den 3 januari 2015 blev han också invald som en av klubbens “Wall of Heroes”.

John Larsson ingick i den kvartett med Owe Jungåker, Denny Eriksson och John Nyqvist som haft en unik inverkan på HV71:s etablering och utveckling som förening.

– John var en gammal trotjänare och vän som jobbade hårt för HV71 i många år. Vi har upplevt mycket roligt tillsammans genom åren och minnena är många. Han kommer att vara saknad, säger Owe Jungåker, hedersordförande i HV71.

En av HV71:s stora har gått ur tiden. "John var en gammal trotjänare och vän som jobbade hårt för HV71 i många år", säger Owe Jungåker, hedersordförande i HV71. https://t.co/JaXDLIDnm0 #HV71 pic.twitter.com/FTtlH9hH44 — HV71 (@HV71) November 11, 2021

I lördagens match mot Tingsryd kommer HV71-spelarna bära svarta sorgeband som en hyllning för den fallne hjälten. Innan nedsläpp kommer John Larsson dessutom hedras med en tyst minut.

