Hon är en av blott två (tre, om man räknar Emma Nordin) som har sin vardag i klubbar utanför Sverige. Nu hoppas Emma Söderberg kunna vara med och hjälpa Damkronorna till OS i Bejing - där hon förstås hoppas på att få vara med.

– Att få dra på sig landslagströjan är något jag drömt om sedan jag var yngre, säger collegemålvakten till hockeysverige.se.

Emma Söderberg är en av två målvakter Förbundskaptenen Ulf Lundberg valt att satsa på i OS-kvalet bakom Sara Grahn. Den andra är Djurgårdstalangen Ida Boman.

Söderberg har två JVM-turneringar bakom sig. Hon utsågs vid JVM 2016 till turneringens bästa målvakt då Sverige spelade hem ett brons. Hon är från Järved i utkanten av Örnsköldsvik och spelat i Riksserien för MoDo, men nu är hon inne på sin fjärde och sista säsong på University of Minnesota-Duluth.

- Jag tycker att jag verkligen har kunnat växa som person under min tid där borta. Dels var det första gången jag flyttade hemifrån och allt med vad det innebär, mer ansvar, laga mat och hålla ordning samtidigt som allt med skola ska skötas, berättar 23-åringen från ”bubblan” i Luleå dagarna innan kvalpremiären mot Slovakien.

- Samtidigt har jag varit en av dom äldre i laget sedan jag kom över. Det har gjort att jag känt ansvar och allt sådant för mina lagkamrater.



Hur är livet vid sidan av skolan och hockeyn i Minnesota?

- Eftersom jag går i skolan samtidigt som jag spelar hockey finns det tyvärr inte tid utanför det. När jag inte är på hallen och tränar sitter jag hemma och pluggar. Det har inte varit jättemycket utforskande. Jag är mest med laget när jag har tid över, men framför allt är det mycket skola.



Märker du av att Minnesota är en gammal svenskbyggd?

- Jag tycker ändå att man gör det. Här och var kan man se ”Swedish fika”, "Swedish candy” och det finns många affärer som har lite kopplat till Sverige eller folk som har släktingar i Sverige.

HAR SLAGIT IGENOM

Emma Söderberg åkte över till Minnesota 2018, då som en av svensk ishockeys framtidsnamn. Givetvis har hennes målvaktsspel utvecklats en hel del sedan dess.

- Jag tycker att jag utvecklat en större kontinuitet i mitt spel. Att jag kan vara mer jämn hela tiden. Jag har också jobbat mycket med att ha aktiva händer i mitt spel, men jag har även en hel del med klubbtekniken. Jag tycker också att den allmänna skridskotekniken har blivit bättre.

- Vi har haft en målvaktstränare, Chris Esposito, här plus att en av våra assisterande coacher, Laura Bellamy, är målvakt i grunden. Vi har även kunnat få hjälp av henne. På så vis har vi nästan haft dubbelt med målvaktstränare. Inför den här säsongen lämnade Esposito för en annan klubb.





Under första två säsongerna på University of Minnesota matchades Emma Söderberg sparsamt, men säsongen 2020/21 klev hon fram som lagets etta och stod lagets samtliga 19 matcher. Räddningsprocenten skrevs till 94.4.

- Det blev en väldigt speciell säsong på grund av coronan. Jag hade inte spelat jättemycket matcher innan och sedan blev det att jag skulle in och spela allt direkt.

- Vi drog i gång mycket senare än vanligt, i slutet av november. Vi fick anpassa oss och jag tycker att vi gjorde det jättebra som lag.

“VET ATT JAG HAR MER ATT GE”

Hur har du upplevt inledningen av säsongen 2021/22?

- Vi har en bit kvar i vårt spel. Det finns detaljer som fortfarande måste förfinas. Samtidigt är det fortfarande väldigt tidigt på säsongen.

- Vi har ändå haft en ganska bra start, men jag vet också att vi som lag har mer att ge.



Och du som målvakt?

- Samma där. Jag känner själv att jag kommit upp i en bra nivå, men jag vet också att jag har mer att ge. Jag försöker jobba varje dag i träningen för att komma upp till den nivån som jag vet att jag kan vara på.

- Ja (skratt).- Det var jätteroligt att få det beskedet från coacherna, att dom ville ha med mig här. Annars försökte jag inte tänka på det så mycket när säsongen drog i gång. Mitt fokus har hela tiden varit att jag ska spela så bra jag kan och sedan se vad det leder till.- Det är en jättestor ära att få komma hem och att dom ville ha med mig. Att få dra på sig landslagströjan är något jag drömt om sedan jag var yngre, att få representera mitt land och spela med dom bästa spelarna vi i Sverige har. Det är en häftig upplevelse och jag känner mig väldigt stolt då jag får dra på mig tröjan.- Ja, dom ser det som en jättepositiv grej när spelare får representera sina egna länder. Alla lärare och dom runt laget är väldigt flexibla med att få allt att fungera.- Är det något skolarbete jag missar eller behöver skjuta upp så får jag självklart göra det. Jag tycker allt har fungerat jättebra och inte varit några problem alls.





Som målvaktskollegor i Damkronorna har Emma Söderberg Sara Grahn och Ida Boman.

- Jag tycker att vi tre målvakter har fungerat jättebra tillsammans som grupp. Alla tre är väldigt tävlingsinriktade, men samtidigt stöttar och peppar vi varandra. Det är inte så att någon går runt och surar utan alla tycker det är roligt då andra gör det bra.



Sara Grahn är du bekant med sedan tidigare, men kände du även Ida Boman innan?

- Nej, det här är första gången jag träffar Ida, vilket har varit jätteroligt. Jag följer resultaten i ligan när jag varit i USA. Det är mer att jag då sett att hon spelat och gjort det bra och så vidare. Inget mer specifikt än så.

DAMKRONORNA: FAVORITER

Damkronorna spelade träningsmatch mot Frankrike tidigare i veckan. En match som svenskorna vann med hela 8-0. Emma Söderberg och Sara Grahn delade på målvaktsjobbet i den matchen.

- Jag tycker att vi spelade väldigt bra. Lägen Frankrike fick och som var lite mer farliga var när vi hade fått en utvisning.

- I spelet fem mot fem tycker jag det kändes väldigt tryggt. Vi låg på dom, spelade med mycket fart och jag tycker att det var en stabil insats från vår sida.

Med matchstart 19.00 inleds Sveriges OS-kval. För motståndet står Slovakien.- Det ska bli väldigt spännande för jag vet ännu inte så mycket om Slovakien som lag. Dom har inga spelare i SDHL så jag har inte så bra koll på dom, men det ska, som sagt var, bli kul att få dra i gång.- Det viktiga är vi kommer ut och håller oss till vår spelidé. Vi måste se till att vara vassa på skridskorna, ligga på i vårt press-spel och att alla är med och bidrar.- Ja, det är vad vi siktar på.- Jag har tänkt lite på det, men jag vill njuta av säsongen pågår just nu. Nästa säsong är nästa säsong och jag vill fokusera på det som är idag och inte på vad som händer i framtiden, avslutar Emma Söderberg.