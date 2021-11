Han skrev historia och blev den förste förbundskaptenen att vinna OS-guld och VM-guld samma säsong. Men tiden som svensk ishockeys ansikte utåt hade ett pris.

– Det kostade mig familjen, säger Bengt-Åke Gustafsson i “Wikegård vs”.

Bengt-Åke Gustafsson är en av Tre Kronors mest framgångsrika förbundskaptener någonsin. Den tidigare stjärnspelaren kan stoltsera med ett VM-guld och ett OS-guld. Dessutom kom titlarna under samma säsong.

I veckans “Wikegård vs” gästar 63-åringen och berättar om framgångarna - men också priset han fick betala.

– Hon stod inte ut till slut, frugan, säger han i programmet.

