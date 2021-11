Inför säsongen välde det in finska spelare i Hockeyettan, tilltänkta att vara spets. Ett gäng av dem har verkligen levererat, men minst lika många har haft betydligt svårare att färga.

En acklimatiseringsperiod eller börjar det bli dags att tala om finnvasionen som kom av sig?



Det var spetsen från öst som skulle göra det.



Men så har det inte riktigt blivit.



Under fjolårssäsongen såddes fröet och det blev på modet att värva finska spelare till Hockeyettan. Sportcheferna smackade mustigt om att man fick mer spets för pengarna i vårt östra grannland och plockade in finsk spelare på finsk spelare inför den här säsongen.



Men så där värst spetsig har ”finnvasionen” faktiskt inte varit så här långt.



Av 33 utespelare med finskt pass som kontrakterats i Hockeyettan är det bara fyra stycken som noterat et