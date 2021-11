En stor profil är tillbaka. Emma Nordin gör comeback i Luleåtröjan.

– I Emma får vi in en verklig spetsspelare som kommer att hjälpa oss mycket, säger sportchef Mikael Forsberg.

Inför den här säsongen valde Emma Nordin att lämna Luleå för spel i kinesiska KRS Vanke Rays som spelar i den ryska ligan. Ett lag som just nu består av det kinesiska landslaget inför OS, vilket innebär att den svenska stjärnforwarden tillsammans med övriga importer kommer att återvända dit först efter OS-turneringen.

Därför återvänder Nordin till Luleå, där hon kommer spela fram till OS. Nordin har kontrakt med Luleå. till nionde januari.

– Det känns underbart att åter vara en del av Luleå Hockey/MSSK, om än för en begränsad period. Jag visste tidigt att den här möjligheten skulle finnas och mitt förstaval har hela tiden varit att få spela med just Luleå Hockey/MSSK. Därför är jag otroligt glad att intresset varit ömsesidigt, säger hon till klubbens hemsida.

30-åringen är en av SDHL:s bästa spelare genom tiderna. Hon gjorde förra säsongen 58 poäng på 33 matcher och slutade sexa i poängligan. I ligans totala poängliga är Nordin tvåa på 456 poäng. Hon har drygt 100 poäng upp till ettan Denise Altmann.

– I Emma får vi in en verklig spetsspelare som kommer att hjälpa oss mycket under den tiden hon kommer kunna vara i Norrbotten. Hon är dessutom en person som hela laget tycker om, så det skall bli roligt att få in Emma i gruppen igen, säger sportchefen Mikael Forsberg.

TV: De är Sveriges bästa förbundskaptener