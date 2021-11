Christian Folin gjorde sin återkomst till svensk ishockey när han under fjolårssäsongen anslöt till Växjö Lakers. Då blev det direkt ett SM-guld som nu har skapat en ytterligare hunger i honom. Imorgon kan han komma att göra debut i den svenska landslagsdressen och nu berättar han om det och mycket mer för Hockeysverige.se.

– Jag tycker att man ska ha roligt när man är iväg på sådana här grejer, då det är en stor ära, säger han.

2021 har varit ett händelserikt år för Christian Folin, som gjort sin återkomst till Sverige, vunnit SM-guld, återvänt till Frölunda och blivit uttagen till landslaget.

Sedan tidigare har 30-åringen aldrig representerat Sverige i landslagssammanhang, då han under ungdoms- och junioråren aldrig blev uttagen. När Johan Garpenlöv presenterade truppen för en vecka sedan var det därför en stor glädje för Folin att nu vara med.

– Det är såklart speciellt. Det är någonting som man växer upp med och följer väldigt nära. Man var på lite uttagningar i U16, jag tror jag var med på den sista där innan de valde ut trupperna, så det är ett mål man har haft sedan man var 16 och det är en stor ära. Det är klart att man är stolt över sig själv för att man har fått chansen att komma hit, vara med, träna och förhoppningsvis får man göra debut nu i veckan.

Extra speciellt med tanke på att du inte har gjort det tidigare?

– Jag tror det är speciellt i vilket fall som helst. Det är nog en stor ära för alla killar som är här att få representera Tre Kronor. Det är en av de finaste sakerna man kan få göra som svensk hockeyspelare.

“DET ÄR EN STOR ÄRA”

När det stod klart att Folin tagits ut av förbundskaptenen till Karjala Cup var det som han själv beskriver det, en stor glädje. Men det var inte bara så för honom. Med i truppen fanns även hans vän Carl Klingberg, som var snabb med att kontakta Folin.

– Jag känner en del, det är några killar med anknytning till Göteborg. Främst är det Calle (Carl) Klingberg och Henrik Tömmernäs som jag har stött på. Främst är det Calle som jag har stött på väldigt mycket, vi har umgåtts under somrarna och har en härlig relation. Vi har pikat varandra, tränat ihop under många somrar och sporrat varandra. Det är kul att träffa honom och det är kul att han är här när man ska göra sin första match. Det hjälper mig då det alltid är skönt att känna någon när man kommer till en ny grupp, så det är klart att det hjälper lite. Sen har jag bytt lag många gånger i min karriär så man är van att komma in till ett lag med nya ansikten och ledare. Det gäller bara att var sig själv, njuta och ha roligt. Jag tycker att man ska ha roligt när man är iväg på sådana här grejer, då det är en stor ära, säger han och fortsätter:

– Vi snackade en del och sa att det skulle bli skitkul. Han var glad för min skull och det är kul att kunna träffas och tjöta. Vi har växt upp med varandra på ett sätt även om vi inte hörs så mycket under en säsong har vi haft många träningar ihop och sporrat varandra på ett bra sätt, trots att vi är på olika ställen och spelar hockey. För min skull är jag glad att han är här. Som vilken annan vän i livet blir man glad när det går bra för dem, så det ska bli roligt att få dela det här ögonblicket med honom.

Christian Folin. Foto: Bildbyrån

“JAG HAR ETT SM-GULD OCKSÅ”

För att ta sig till Tre Kronor har Folin imponerat under säsongsinledningen i Frölunda, som just nu toppar SHL-tabellen. Det har varit stora framgångar under hösten och laget har tagit tolv trepoängare av 19 möjliga.

– Jag tror den största anledningen till att det går bra för oss just nu är att vi är med och slåss om tre poäng varje kväll. Spelet stämmer inte alltid, vilket man vet att det inte kommer göra under en lång säsong, men är man alltid med och slåss om tre poäng i varje match så kommer man ha samlat ihop många poäng i slutet av året. Sen finns det många skickliga spelare och det är kul att alla har kört in i det här nya systemet som vi har satt, där det är ett större fokus på försvarsspelet och att vi inte ska släppa in enkla mål. Det är något som vi har tagit steg med hela säsongen och kollar man på den senaste veckan har vi inte spelat särskilt bra, men vi får ändå ihop nio poäng och släpper in väldigt få mål, säger han ovh tillägger:

– Det är kul att vara en del av Frölunda, jag trivs väldigt bra i Frölunda och det är kul att spela i SHL, som är en väldigt tuff liga.

Trots att Folin har hunnit samla på sig en hel del erfarenhet under karriären kommer majoriteten av den erfarenheten från spel i Nordamerika. Efter junioråren i Frölunda valde nämligen backen att byta tillvaro och flytta till USA, där karriären fortgick.

När han under förra säsongen kom till spel för första gången i Växjö, var det backens första match i ligan. Men han är snabb med att berätta att han, trots endast 36 grundseriematcher, har något som flera andra inte har.

– Jag har ett SM-guld också, säger Folin snabbt när hans rutin i ligan kommer på tal och fortsätter:

– Jag har inte hunnit spela en hel säsong ännu, men det blev en halv säsong och ett guldfirande. Det är en extremt tuff liga och det är aldrig några enkla matcher. Du kan åka på olika resor och åka på storstryk bara genom att släppa till några procent. Jag är väldigt imponerade över hur hög kvalitet ligan håller och hur många bra hockeyspelare det finns. Det är många bra hockeyspelare och många lag är väldigt bra "coachade".

Kungsbackasonen har gjort sig känd under karriären som en backbjässe, men inte bara det. Sedan återkomsten till SHL har det blivit en del poäng. Speciellt under fjolårets slutspelsserie, då han noterades för sju poäng på 14 spelade matcher och var drivande även framåt. Trots att det har blivit en del poäng är det beskrivningen som backbjässe han själv fortsatt föredrar.

– Jag gillar den beskrivningen för att jag tycker att som den spelartypen som jag är så börjar allting från egen zon och att kunna göra det bra i försvarsspelet. Samtidigt har jag en offensiv sida i mig också, jag gillar att följa med, jag gillar att skjuta och vara delaktig i det offensiva spelet. Det såg man i slutspelet att det trillade in lite poäng och det har startat ganska bra i Frölunda också, trots at jag kanske hade velat göra lite mer. Mitt jobb är att stoppade de andra från att göra mål och att vara delaktig i det fysiska spelet. Jag vill vara “all-round” och spela bra i egen zon för då löser sig det andra automatiskt.

Christian Folin tackar målvakten Matt Tomkins. Foto: Bildbyrån

“SYND ATT HAN KOMMER SPELA I NHL NÄSTA SÄSONG”

I Frölunda har han under säsongsinledningen bildat backpar med stortalangen Simon Edvinsson. När 19-åringen hittade nätet för första gången i SHL-karriären valde han att hylla sin kollega, som nu väljer att göra samma sak.

– Jag och Simon har en väldigt bra relation. Han är en kul kille och en väldigt stor talang så för mig att vara med på hans resa och se hur han för sig i ishallen ger mig bara energi. Vårt samarbete har blivit bättre och bättre hela tiden och vi lär oss ihop att spela på ett bättre sätt. Det är kul med att spela med en sådan kille som vill lära sig och som vill framåt. Det är synd att han kommer att spela i NHL nästa säsong, men så blir det nog.

Hur viktig är energin i laget?

– Den är extremt viktig och den börjar redan i toppen av organisationen. Det har varit väldigt många som har varit missnöjda med hur det har sett ut de senaste åren, men nu under sommaren har man verkligen tagit tag i det och sagt: “Nu kör vi igång här och skapar ett vinnande lag”. Frölunda ska vara i toppen och vi har gjort det bra i början. Sen vet vi att det är en lång säsong och det är mycket som kan hända. Det är en rolig start, många som har roligt och många som kommer för att tävla varje dag. Man behöver göra det för att hålla en hög nivå hela säsongen.

Christian Folin och Simon Edvinsson. Foto: Bildbyrån.

“FIRA ETT SM-GULD PÅ GÖTAPLATSEN”

Folin anslöt till Växjö Lakers i början på året och var sedan med när klubben bärgade SM-guldet. I Växjö blev det däremot inte mer än en halv säsong, som han själv är evigt tacksam för.

– Det är såklart speciellt. Det var en udda säsong för alla, men inte minst för mig som kom in där efter jul och försökte komma i form från ingenting egentligen. Växjö gav mig chansen och de trodde att jag skulle kunna hjälpa dem på den här resan. Jag kommer vara evigt tacksam för att jag fick vara med på den resan och för att jag fick jobba med Sam och “Fredde”. De tog in mig på den resan, lät mig spela mitt spel och jag är glad över att få vara en bidragande del till att vi vann guld där. Det är klart att vinna den och få känslan av att vinna får en bara att vilja vinna igen. Sen att göra det utan publik och sånt gör hungern ännu större. Nu har jag målat upp bilden att jag vill fira SM-guldet på Götaplatsen och göra den resan med Frölunda. SM-guldet har bara fött mer motivation att vinna och mer för att jag ska göra det igen.

Valde du Frölunda av den anledningen?

– Absolut, det var enda anledningen till att jag skrev på i Frölunda, att få chansen att representera Göteborg och fira ett SM-guld på Götaplatsen. Jag har varit i närheten tidigare när det har vunnit guld och att få se hur Göteborg sluter samman runt laget. Att få den chansen att vara en del av Göteborg är något som man är väldigt stolt över och jag vill få de att uppleva det igen.

Hur gick tankarna när du skrev på för Frölunda?

– Det var ett enkelt beslut, det var något som jag såg fram emot och som jag har haft som en dröm sedan jag var liten att få representera Frölunda på högsta nivån. Det fick jag inte när jag var 18 och 19. Det funkar bra att göra det när man är 30 också, så det är extremt roligt och jag trivs extremt bra i Göteborg och i Frölunda som organisation. Det är ett lag som vill framåt och bli bättre hela tiden, vilket passar mig väldigt bra, då jag inte känner mig helt färdig i min utveckling.

Känner du att din återkomst har varit en succé?

– Succé är det när jag står på Götaplatsen.

