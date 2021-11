För två år sedan var det Kodie Curran, i fjol var det Moritz Seider.

Nu ser Lucas Ekeståhl Jonsson ha klivit fram och blivit den stora backstjärnan i Rögle.

– Jag har steppat upp i år, säger 25-åringen till hockeysverige.se om succéstarten på säsongen.

Den här veckan är det landslagsspel vilket innebär uppehåll för SHL-spelarna, som inte ska spela med respektive landslag.

För många av spelarna innebär detta lite efterlängtad ledighet efter en intensiv hockeyhöst. Röglebacken Lucas Ekeståhl Jonsson har till exempel åkt ner på semester till Kraków i Polen tillsammans med lagkamraten Brady Ferguson där de, tillsammans med sina familjer, spenderar några dagar utomlands innan de vänder hem senare i veckan för att börja träna igen.

– Det är skönt. Det har varit mycket matcher på slutet så det är skönt att få ett litet brejk. Jag gillar egentligen trematchersveckor men det är bra att komma iväg och se lite annat också, säger Ekeståhl Jonsson till hockeysverige.se.

Rögle BK var ett av de hetaste lagen inför brejket med sex raka vinster innan de förlorade i lördags mot Linköping. De har också en levande svit på 13 matcher i rad med poäng på deras senaste nollpoängare kom 30 september, också det mot Linköping.

Laget ligger tvåa i SHL, fyra poäng bakom Frölunda men med två färre spelade matcher än serieledarna.

– Vi har verkligen kommit ihop som ett lag. Alla de nya killarna har kommit in på ett bra sätt och kan spelsystemet och hur vi vill spela. Vi har spelat väldigt bra. Självklart så har man ju sina smådippar här och var men överlag så det varit jättebra, säger Ekeståhl Jonsson om starten och fortsätter:

– Det är guldet vi siktar på, det var ett snöpligt slut förra året men samtidigt var det en bra lärdom för många i gruppen. Nu har man fått ett års erfarenhet av att gå långt i slutspelet och det kan hjälpa oss att ta steget längre i år.

”FINNS NYA ROLLER I LAGET ATT TA”

Laget har också varit nästan ostoppbara på hemmais då de hade inlett med sju raka trepoängare i Catena Arena innan de slutligen förlorade mot LHC i lördags.

– Det är alltid skönare att spela på hemmaplan. Fansen i Ängelholm är helt galna så det är grymt kul att spela inför dem. Det är grymma fans och det är verkligen hela arenan som är med och inte bara klacken. Det jäkligt kul att spela hemma med hur vi har det i Catena.

Rögle har varit ett etablerat topplag i SHL under tre års tid. Varje säsong har de tappat stora stjärnspelare, först var det Kodie Curran och Ted Brithén som lämnade och inför årets säsong var det stjärnor som Moritz Seider, Simon Ryfors, Éric Gélinas och Daniel Zaar som försvann.

Vad är det som gör att Rögle återigen lyckas vara i toppen trots att ni tappar flera av era bästa spelare?

– Jag skulle säga att en stor del är att vi aldrig är riktigt nöjda. Vi tränar på väldigt bra och det känns verkligen som att alla vill bli bättre och ta nästa steg i sina karriärer. Det är ett ungt lag med många talangfulla spelare där alla vill framåt.

– Sedan är det så att det försvinner spelare men då finns det nya roller att ta för killarna som är kvar i laget och det finns också nya spelare som kan kliva fram också. Då kan vi spela så här bra när alla köper sin roll.

Lucas Ekeståhl Jonsson har tagit över i Rögle efter att Éric Gélinas och Moritz Seider försvann. Foto: Bildbyrån.

En av spelarna som har tagit ett kliv framåt och fått mer förtroende är just Lucas Ekeståhl Jonsson som har snittat över 20 minuters istid per match jämfört med i fjol då han snittade ungefär 16 minuter under grundserien och bara elva minuter per match under slutspelet.

– Jag tycker det har varit bra, absolut. Jag har fått igång poängproduktionen igen jämfört med tidigare år. Jag har också fått en stor roll och redan från första matchen har jag fått mycket förtroende. Sedan är det så att istid ska förtjänas men det tycker jag att jag gör också.

”HAR FÖRSÖKT LÄRA MIG AV TAMBELLINI”

“LEJ” är inne på sin tredje säsong i SHL. Först gjorde han 16 poäng på 48 matcher i Färjestad och sedan blev det tolv poäng på 51 matcher under fjolåret i Rögle.

Den här säsongen har han dock redan hunnit upp i 15 poäng på bara 17 matcher och Ekeståhl Jonsson ligger därmed tvåa i backarnas poängliga, två poäng bakom Skellefteås Jonathan Pudas.

Vad beror den här ökningen på?

– Det är mycket som har med rollen att göra, och just att jag får spela så mycket i powerplay. Sedan känner jag att jag har ett annat mindset nu också, jag känner att jag vill göra mål på ett annat sätt i år.

– Hittills har det väl blivit fem mål och jag tror att mitt personbästa ligger på sex mål, så jag har verkligen försökt att bli farligare. Det känns som att motståndarna märker att jag har det mindsetet mer också och då kan det öppna upp för passningar på ett annat sätt.

– Sedan är det ingen hemlighet att jag har ett väldigt bra självförtroende just nu.

Just målskyttet är något som 25-åringen har slipat mycket på. Där har han också fått tips ifrån Rögles målkung Adam Tambellini på hur han ska vara bättre på att göra mål i just powerplay.

– Jag har jobbat väldigt mycket på mitt skott, något som jag alltid försöker göra. Sedan har jag även kört lite smådetaljer i powerplay och där har jag försökt lära mig av Tambellini. Lite hur puckar går in i vissa lägen och hur man ska tänka som skytt.

– Han är en grym målskytt och är speciellt bra i powerplay så det är grymt att kunna lära sig lite av honom.

Lucas Ekeståhl Jonsson har fått målskyttetips av skyttekungen Adam Tambellini. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Inför årets säsong tappade Rögle tre toppbackar i ligan: Niklas Hansson, Éric Gélinas och Moritz Seider (som också vann pris som SHL:s bästa back).

Tycker du att du har steppat upp nu när de har försvunnit?

– Det tycker jag. Hela vår backuppsättningen spelar väldigt bra ishockey, men på olika sätt. Vi har många olika spelartyper bland backarna och alla tar sin roll. Men jag har steppat upp i år också.

”VORE JÄTTEHÄFTIGT MED TRE KRONOR”

Lucas Ekeståhl Jonsson, som är fostrad i Björklöven, är bara en av flera spelare som har kommit till Abbott-brödernas Rögle och sedan tagit nästa kliv i karriären. Här förklarar han vad just RBK gör som får spelarna att utvecklas så pass bra där nere i Ängelholm.

– Det är en väldigt hög kravbild i Rögle när man kommer hit. Jag kan bara tänka tillbaka på när jag först kom hit och vi körde sommarfys så var det på hårt jobb direkt. Det är inte bara fystränaren som skriker på spelarna heller utan det finns ett driv inifrån gruppen där vi sporrar varandra.

Samtidigt som det är uppehåll så ska Tre Kronor spela Karjala Tournament i Finland. Lucas Ekeståhl Jonssons otroliga form innebär att han är en av de främsta backarna i hela SHL, speciellt offensivt. Ett sådant genombrott brukar kunna leda till landslagsdebut, exempelvis får Leksands Calle Själin chansen att debutera i veckans landskamper.

Är Tre Kronor-spel något du siktar mot den här säsongen?

– Självklart vore det jättehäftigt men det är ingenting som jag lägger en stor vikt vid just nu. Det är de på förbundet som får ta ut spelarna och det enda jag kan göra är att spela så bra ishockey som jag kan.

Redan i fjol fanns det lite snack om att NHL-lag uppvaktade Lucas Ekeståhl Jonsson och Aftonbladet rapporterade i december 2020 att Buffalo Sabres var intresserade av backen. Med sitt spel den här säsongen borde intresset från andra sidan Atlanten bara ha ökat.

Finns det i bakhuvudet att om du spelar bra så kan det leda till NHL?

– Det är så klart dit alla vill i slutändan men det är inte något som jag lägger något stort fokus på. Jag fokuserar på Rögle och att spela så bra jag kan, avslutar Lucas Ekeståhl Jonsson.

TV: De är SHL:s tre hetaste juniorer just nu

Matchrapporter: Efter sex raka segrar i SHL tog vinstsviten slut för Rögle Hemmastarka Rögle vände och vann Segerraden förlängd för Rögle – besegrade Växjö Rögle har fyra raka segrar – vann mot Djurgården med 3-2 Stark seger för Rögle i toppmatchen mot Skellefteå