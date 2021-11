Timrås glädje – bryter långa förlustsviten: ”Väldigt välbehövligt”

Timrå kom till spel mot Brynäs med tolv raka förluster i bagaget.

Men under lördagen bröts den långa sviten då de lyckades vinna med 4-1.

– Väldigt välbehövligt nu inför uppehållet så att vi får självförtroende inför ledigheten, säger Sebastian Hartmann till C More.

Det har sett riktigt mörkt ut i Timrå hittills under klubbens återkomst till SHL då laget bara hade lyckats ta två vinster på 16 matcher samt hade tolv raka förluster inför eftermiddagens match mot Brynäs.

SHL-jumbon var dock på tårna tidigt och fick pucken i nät i den första perioden men målet dömdes bort för att domarna bedömde att Tim Erixon hanterade pucken utanför blålinjen och målet dömdes därför bort för offside. Något som Erixon själv inte var nöjd med.

– Den är ju inte ute. Det är den andra jag har i år och jag gör ju inte så många mål. Men det blev avblåst och det är vad det är. Hela pucken ska ju vara ute och det är den ju inte. Men alla gör ju misstag, sade Erixon till C More i den första periodpausen.

TRE MÅL PÅ TVÅ OCH EN HALV MINUT

I den andra perioden kom dock hemmalaget ut starkt och fick då också utdelning för sina chanser. Lagkaptenen Christopher Liljewall gav TIK ledningen med 1-0 med sitt första mål för säsongen. Sedan kom även 2-0 och 3-0 innan den andra periodens slut då Robin Hanzl och Jens Lööke hittat nätet.

Timrå gjorde alltså tre mål inom loppet av drygt två och en halv minut för att gå från 0-0 till 3-0.

– Vi gör rätt saker, tar pucken mot mål och har folk som är där inne och då händer det bra grejer. Det har vi inte gjort tillräckligt bra tidigare men när vi väl gör det nu så gör vi mål också, sade kapten Liljewall om lagets andra period.

Timrå leder med 3-0 mot Brynäs 🏒 Här stöter Liljewall in 1-0 målet efter passning av Lodin 💥 pic.twitter.com/2C7Mk4HAKG — C More Hockey (@cmorehockey) November 6, 2021

När den tredje perioden började så dödade Timrå också matchen genom att Sebastian Hartmann sköt 4-0.

Brynäs reducerade visserligen genom Tomi Sallinen men var aldrig nära att hota Timrås ledning.

Timrå fick därmed äntligen jubla för en vinst och tre poäng in på kontot igen efter att ha förlorat tolv raka matcher i SHL. Brynäs å sin sida åker på sin tredje raka förlust och glider ner på tolfteplats i tabellen. Det skiljer nu åtta poäng mellan Brynäs och Timrå där Gävlelaget ligger precis ovanför kvalstrecket.

Timrå – Brynäs 4–1 (0-0,3-0,1-1)

Timrå: Christopher Liljewall, Robin Hanzl, Jens Lööke, Sebastian Hartmann

Brynäs: Tomi Sallinen.

