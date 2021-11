Matthew Tkachuk slängde upp klubban i ansiktet på John Klingberg i matchen mellan Calgary Flames och Dallas Stars.

Nu tvingas han böta 5 000 dollar, motsvarande nästan 44 000 kronor.

Under natten mellan torsdag och fredag möttes Calgary Flames och Dallas Stars i en match som Dallas lyckades vinna med 4-3.

Efteråt var det dock en sekvens som uppmärksammades då Matthew Tkachuk visades ut två minuter för en hög klubba på svenske stjärnbacken John Klingberg.

Situationen granskades av NHL:s disciplinnämnd som nu har kommit fram till att Tkachuk gjort sig skyldig till en medveten hög klubba. Busen tvingas därmed böta 5 000 dollar, motsvarande nästan 44 000 kronor, vilket är maxbötern han kan få enligt NHL:s kollektivavtal.

Samtidigt meddelar även NHL:s disciplinnämnd att Tampa Bay Lightnings toppback Mikhail Sergatjov stängs av i två matcher efter att ha delat ut en huvudtackling på Toronto Maple Leafs-stjärnan Mitch Marner.

Mikhail Sergachev has been suspended two games for his hit on Mitch Marner last night. Thoughts? pic.twitter.com/58v86KG4Ga