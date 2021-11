Det var ett skadedrabbat Djurgården som kom till Norrbotten under lördagen.

Då körde Luleå också över DIF fullständigt och vann med hela 7-0.

– Det här är den bästa matchen för i år, säger Isac Brännström i C More.

Djurgården åkte upp till Norrbotten med elva spelare på frånvarolistan, och det är inte vilka spelare som helst heller.

Då hade DIF heller inte någon chans mot Luleå som dominerade direkt från nedsläpp.

Redan efter tre minuters spel hade Linus Fröberg styrt in 1-0 till Luleå. 15 minuter in i matchen gjorde hemmalaget två mål inom loppet av elva sekunder då Sami Lepistö sköt sitt första mål i Luleåtröjan innan Pontus Andreasson satte 3-0 vilket stod sig perioden ut.

Det går snabbt i hockey 🏒 Luleå gör 2 mål på 11 sekunder 🔥 pic.twitter.com/HKD2d5YVSi — C More Hockey (@cmorehockey) November 6, 2021

”JÄKLIGT KUL ATT SPELA DÅ”

Djurgården var sedan självkritiska mot lagets egna insats under de första 20 minuterna.

– Det är för dåligt helt enkelt. Allting. Vi står och kollar lite när de åker runt i vår zon hela perioden. Det måste bli mycket bättre, säger Ludvig Rensfeldt i C More.

I den andra perioden fortsatte Luleås dominans. Isac Brännström satte 4-0 och innan periodens slut kom även 5-0 av Jonas Berglund. Efter 40 spelade minuter ledde Luleå skotten med hela 31-12.

– Idag spelar vi bra, vi flyttar pucken och ligger på dem hela tiden. Vi ger dem inga ytor eller extra tid så vi är väldigt nöjda hittills, säger Isac Brännström i C More och fortsätter:

– Det är väldigt roligt att spela när det går så här. Det här är den bästa matchen för i år när vi flyttar pucken så bra. Det är jäkligt kul att spela då.

FALK: ”KÄNNS BARA TOMT”

Luleå slog inte av på takterna när den tredje perioden började och Jonathan Andersson kunde sedan sätta 6-0 vilket var hans första mål sedan flytten upp till Norrbotten från Örebro. Linus Omark kunde sedan fastställa krossen genom att sätta 7-0 till hemmalaget som även vann skotten med hela 40-16.

Djurgårdens tränare Nichlas Falk var sedan, såklart, väldigt besviken efter matchen.

– Det känns bara tomt. Vi har ingenting att komma med i dag. Det var inget bra, säger Falk till C More.

Luleå – Djurgården 7–0 (3-0,2-0,2-0)

Luleå: Linus Fröberg, Sami Lepistö, Pontus Andreasson, Isac Brännström, Jonas Berglund, Jonathan Andersson, Linus Omark.

Djurgården: –

