Chicago Blackhawks har haft en horribel start på NHL-säsongen.

Nu sparkar klubben sin tränare, Jeremy Colliton. Även svensken Tomas Mitell tvingas lämna sitt jobb.

Det har inte varit en rolig höst för Chicago Blackhawks – varken på eller utanför isen.

Klubben hade satsat för att vara med om och slåss om en slutspelsplats men hittills har de haft det mycket tungt. På de första tolv matcherna har Blackhawks bara lyckats ta en seger och fyra poäng och de är därmed ett av de sämsta lagen den här säsongen.

Nu agerar därför klubben.

Under lördagskvällen meddelar Chicago Blackhawks nämligen att de sparkar huvudtränaren Jeremy Colliton, som har ett förflutet i Mora. Även svensken Tomas Mitell, som har varit assisterande tränare, tvingas lämna sitt jobb.

– Vårt mål är fortfarande att bygga ett elitsystem ute på isen men det har vi inte gjort hittills. Faktum är att spelet och kämpaglöden måste öka kraftigt, varje match och varje byte, säger den tillfällige general managern Kyle Davidson och fortsätter:

– Detta var ett svårt beslut att fatta, speciellt med tanke på de fantastiska personliga band som Jeremy och de övriga har gjort med spelarna och deras utveckling. Vi uppskattar Jeremys bidrag till klubben över de senaste tre säsongerna och vi önskar honom och hans familj allt det bästa i framtiden.

The Blackhawks have relieved Jeremy Colliton, Tomas Mitell and Sheldon Brookbank of their coaching duties and have named Derek King Interim Head Coach, effective immediately. https://t.co/2PggeNtIY4