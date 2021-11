Tidigare under fredagen kom beskedet att San Jose Sharks lånar ut William Eklund till Djurgården.

Nu uttalar sig Eklund själv för första gången om utlåningen.

– Jag tycker att jag gjorde allt jag kunde för att vara kvar här, säger han på en pressträff i Nordamerika.

William Eklund fick spela nio NHL-matcher för San Jose Sharks men några fler blir det inte den här gången.

Tidigare under fredagen meddelade Sharks nämligen att den svenske stortalangen skickas tillbaka hem till Djurgården.

– Detta är ett av de tuffaste besluten vi har tvingats fatta. Under sina matcher i NHL som tonåring har han visat att han kommer att bli en speciell spelare i den här ligan. Men i slutändan känner vi att det är bäst för hans långvariga utveckling att återvända till Sverige och jobba för att bli den dominanta spelaren som vi vet att han kan bli, sade Sharks general manager Doug Wilson till klubbens hemsida.

Nu uttalar sig för första gången William Eklund själv om utlåningen till Djurgården då Sharks höll i en pressträff för media i Nordamerika.

– Jag tycker att jag gjorde allt jag kunde för att vara kvar här. Jag gjorde mitt bästa varje dag men regler är regler, säger “Lill-Fimpen”.

#SJSharks William Eklund speaks to the media following today's news. pic.twitter.com/UHwf8W5mYU