Djurgårdens IF:s säsongsinledning har börjat i moll. Näst sist i SHL, elva förluster på 17 matcher och täta krisrubriker. Sportchef Joakim Eriksson berättar för Hockeysverige.se om hur laget inte har kommit upp i nivå.

– Vi har hittat olika sätt att förlora istället för att hitta sätt att vinna, konstaterar han.

Redan innan säsongen började för Djurgården kom truppbygget på kant. Efter ekonomiska anpassningar från förra året blev det hela försenat. Samtidigt fick de två sena spelaravbräck som förvärrade läget till seriestarten.

William Eklund skrev oväntat på ett NHL-kontrakt i samma veva som att Jacob Josefson gick sönder. Men problemen stannade inte där…

Förra säsongens problem med defensiva kontringar straffade laget många gånger. När man till nuvarande säsong har förändrat spelet för att säkerställa defensiven blev offensiven lidande. Det medfödde fler problem, berättar sportchefen Joakim Eriksson.

– Vi kom fel in i det spelmässigt. Vi spelade rätt tillbakadraget och försökte täppa till defensivt, vilket vi till viss mån också gjorde, men det skedde på bekostnad av vårt presspel och anfallsspel. Vi korrigerade det efter några veckor in i serien, och har väl spelmässigt spelat bättre, men i samband med att vi ändrade tillbaka till vår ursprungliga spelidé så började skador komma.

Just skador är sportchef Eriksson tydlig med att det enkom har gjort att resultatet har blivit lidande.

– Vi har senaste tre-fyra veckorna varit extremt skadebelastade, vilket givetvis också har påverkat vår möjlighet att matcha bästa möjliga lag och spel och förutsättningar.

“HAFT ETT ANTAL LÄGEN ATT VINNA"

Han poängterar dock att det inte har sett helt bottenlöst ut. Det har varit matcher där man har haft gynnsamma lägen att ta viktiga poäng. Det har bara inte gått vägen till slut.

– Vi har haft ett antal lägen att vinna matcher, tänker väl främst på Växjö borta, vi leder med 2-0 efter 39 minuter, och länge med 2-1. Jag tänker väl på Färjestad borta, vi leder med 4-3 med tio minuter kvar och likaså Örebro borta, 3-2 tio minuter kvar. Och jag tänker på ytterligare matcher på Hovet, Leksand, Frölunda som står oavgjord mitten i tredje perioden. I samtliga dessa matcher så är 15 poäng att spela om, så får vi bara med en poäng. Så vi hittar som ett förlorande lag sätt att förlora matcher, istället för att som ett vinnande lag vinna matcher.

Varför de inte har lyckats vinna matcherna anser Joakim Eriksson främst ligga i enskilda dåliga individuella beslut.

– Ibland handlar det om någon utvisning, ibland handlar det om nån "indianare", ibland något målvaktsingripande, det går inte att säga att det handlar om en generell händelse eller del av spelet, utan det är olika situationer som har stjälpt på olika vis, näst intill i samtliga fem eller sex matcherna. Det är det som är det svåra att liksom göra en korrigering och analys av, säger han och fortsätter:

– Man kan sammanfatta det som så att vi har hittat olika sätt att förlora istället för att hitta sätt att vinna. Det är oftast det som skiljer bottenlag från topplag. Lag som Rögle och Växjö hittar sätt att vinna när det står 2-2 eller 1-2 med tio minuter kvar, ungefär som vi gjorde mot Färjestad. Men förlorande lag hittar sätt att förlora.



“SAKNAR ÅTTA SPELARE I DAGSLÄGET”

Det kommer ett lägligt uppehåll efter lördagens match mot Luleå. Ett läge för truppen att “slicka sina sår” och få tillbaka skadade spelare. Den ihållande övertygelsen Eriksson har är att spelarna de har räcker gott och väl än så länge.

– Till att börja med kan vi bli friska, vi saknar åtta spelare i dagsläget. Att bara få tillbaka åtta ordinarie spelare gör ju att det blir ett ganska nytt lag som vi kan ställa på benen. Första fokuset under uppehållet är att spela med ett skadefritt lag.

Nyligen sparkades Barry Smith och ersattes av hans assisterande tränare Mikael Aaro och Nichlas Falk. Med de "nya" tränarnas intåg kommer det nu en viktig fas i säsongen. Det kommer ges möjlighet att utvärdera truppen helt och fullt. Hur stark lagbygget är, hur starkt ledarskapet är hos tränarna och de informella ledarna. Han ser en stor förbättring redan nu.

– Vi tycker att våra tränare har gjort ett kanonjobb sen Barry [Smith] klev av, sättet vi har tränat på, förberett oss och leder inför matcher. De spelare som har varit friska sen Barry försvann har gjort det jävligt bra.

Möjliga förstärkningar utifrån finns inga planer på för tillfället, konstaterar han. Istället hoppas han att en full trupp kan ge de möjlighet att återgå till deras ursprungliga spelplan.

– Nu får vi här ett tio dagar uppehåll att bli friska. Förhoppningsvis om vi är friska sätter vi hela linjen vilket vi kanske kan vara på andra sidan uppehållet. Då kanske vi har möjlighet att matcha laget mer hierarkiskt med istidsmässigt fördelat, så som det är tänkt… Därefter får vi utvärdera då, om det behövs adderas nytillskott till lagbygget eller inte.

Han ser inte heller att det finns särskilt många spelare som direkt kan förstärka laget just nu. Han utgår då från att kvalitativa spelare inte finns tillgängliga på marknaden nu. Antingen presterar de i sina respektive klubbar eller befinner sig i en skadehistorik. Det gör att spelaren i fråga troligtvis inte är redo att spela nu.

Niclas Bergfors saknades igår. Foto: Bildbyrån.

I skadekrisen som Djurgården är i kan det ju finnas frågor om att kanske tänka om när det gäller träningssätt för att minska skadorna. I den frågan står sportchef Eriksson bakom metoden som används. Snarare anser han att det är mycket otur som har satt de i den här situationen.

– Det är ju vissa killar som har åkt på hjärnskakningar, några som har fått inre uttänjda ledband, några har fått ljumskskador… jag menar hjärnskakningar, ledband eller frakturskador, det är sånt som du får av smällar, det får du inte av träning, så det handlar inte om hur du tränar, säger Eriksson och fortsätter:

– Vi har börjat med att få några spelare skadade, och så har vi matchat andra spelare tuffare och hårdare och mer, sen har de råkat ut för skador till följd av det olyckligtvis.

“BEREDDA ATT TA EN DEL RISK”

Trots skadeproblemen tycker han att offensiven har levererat hyfsat. Snarare pekar han mot det handlar om att "freda sig i egen zon" för att vinna matcher. För att nå detta krävs det att de viktiga offensiva spelarna kommer tillbaka.

– I sättet som vi förbättrar vårt spel, genom att snabbare vinna tillbaka pucken så kommer vi isåfall per automatik få ha mer puck. Då måste vi bli bättre i spelet med puck. Har vi långa konstruktiva anfall så kommer vi minska insläppta mål och öka antalet mål framåt.

Med blicken framåt känner sig Joakim Eriksson stark i sin roll som sportchef. Med fullt förtroende från styrelse och ordföranden ska de tillsammans åter igen göra en resa och bygga ett starkt Djurgården. Först och främst handlar det om det kortsiktiga.

– Där vi befinner oss nu så har styrelsen aviserat att de är beredda att ta en del risk för att säkerställa att vi har att ha ett tillräckligt kvalitativt lag. Först måste vi se till att ha två lag bakom oss, men sen när serien slutar har vi förhoppningsvis ha fyra lag bakom oss, så laget får chansen att spela slutspel, det är så som vi internt har resonerat internt inför den här säsongen.

En del kritik har höjts från supportrar under hösten. Det har Joakim Eriksson förståelse för – sett just över hösten som varit. Ändock poängterar han sin prestation i klubben översikt, och manar till att man bör se det hela i ett större perspektiv.

– Tittar man tillbaka på min tid som sportchef och den resa som Djurgården har gjort trots allt. Vi har under alla mina sju år aldrig haft en lönebudget som inte är högre än runt plats sju-åtta-nio i serien. Under de flesta av mina år har vi överträffat våra förutsättningar resultatmässigt. Så jag känner mig ganska trygg i det arbete jag har gjort tillsammans med mina kollegor under de åren jag har varit sportchef.

“DÅ HADE JAG REDAN AVGÅTT 300 GÅNGER”

Som svar till sina kritiker understryker han att få andra sportchefer skulle kunna överträffa resultaten som Djurgården har haft sen han tillträdde.

– Vi gjorde tre väldigt bra sportsliga år och i fjol hade vi ett sämre utifrån som jag sade med ekonomiska anpassningar. Vi gick in till den här säsongen med de ekonomiska anpassningarna, men är nu beredda att med en målsättning göra en ekonomisk och sportslig resa som startar egentligen här och nu från krisen mot framtiden, säger han och fortsätter:

– De som tänker tillbaka lite hur vi startade vår sportsliga resa för fem år sedan… Vi befann oss i en sportslig kris där vi hade ett ekonomiskt läge där vi skulle göra en sportslig resa. Vi gjorde också det, vi kom tia det året. Kom till semi året efter, kom till final året därpå, och en sjätteplats där vi skulle ha spelat kvartsfinal mot Rögle men den blev inställd på grund av pandemin.

I slutändan tycker han att “det i en klubb av Djurgårdens stora supporterskara och kultur, ska finnas en hög kravställning. Förväntningarna ska vara höga, besvikelsen likaså när vi inte når de målsättningar som vi tillsammans har, såväl supportrar som vi internt.”

Men det får ändå finnas någon typ av rim och reson.

– För tre år sedan åkte vi ut i semifinal sex där många tyckte att jag skulle avgå, de tyckte att jag var oduglig. Ska jag avgå varje gång vi förlorar en match, då hade jag redan avgått ungefär 300 gånger under mina sex och ett halvt år.

