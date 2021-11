FBK-kaptenen om pressen: "Vad Lars-Åke, 47, tycker är inte så noga"

Färjestad förlorade i går mot Linköping och har därmed inte tagit en enda poäng på lagets fyra senaste matcher.

Pressen är stor på spelarna, vilket lagkaptenen Mikael Wikstrand berättar om för NWT.

– Man får det till sig ändå, att man som jag tagit bort twitter spelar liksom inte någon roll, man ser någon rubrik och ser vad folk tycker och tänker, säger han till tidningen.

Färjestad går tungt och har gått tungt de senaste matcherna, vilket har fått supportrarna att ilskna och kräva mer.

I onsdags berättade Linus Johansson om frustrationen för NWT.

–Jag läser inget. Ingen Twitter eller andra kommentarer. Men kritiken som finns är inte ogrundad. Man får känna oro som supporter, men vi tror fortfarande stenhårt på det. Ett par segrar så är vi helt plötsligt på en bra placering, sa Johansson och fortsatte:

– Jag känner ingen oro, jag är förbannad och vill göra något åt det här. Hade jag stått här nu och varit likgiltig då hade du kunnat skriva att du var orolig. Men så är det inte, jag känner bara att jag vill spela hela tiden.

“PRESSEN VÄXER”

Efter gårdagens förlust på hemmaplan mot Linköping talar även kaptenen Mikael Wikstrand ut om frustrationen kring resultaten och pressen utifrån.

– Pressen växer nu när vi spelar som vi gör. Man får det till sig ändå, att man som jag tagit bort twitter spelar liksom inte någon roll, man ser någon rubrik och ser vad folk tycker och tänker. Vi måste gå ihop som grupp och stå rakryggade i det. Vad Lars-Åke, 47, tycker är inte så noga. Vi måste bli bättre och kunna hantera det hela bättre. Vi får inte bli för mesiga i det och gå runt och tycka synd om oss själva.

Färjestad har plockat noll poäng på lagets senaste fyra matcher och ligger just nu på en niondeplats i SHL-tabellen. Sju poäng bakom jagar Djurgården som placerar sig på kvalplats och Linköping som vann i går knappade då in och ligger just nu tre poäng bakom Färjestad.

