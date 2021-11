I veckans "Wikegård vs" gästas Niklas Wikegård av ett riktigt legendariskt namn: Espen Knutsen. Den norske ikonen berättar bland annat om konflikten med Leif Boork i det norska landslaget.

– Det var inte så att jag hade något emot Leif Boork, men…, säger han i programmet.

Espen Knutsen är tvivels utan en av de mest ikoniska importspelarna som huserat i den svenska ishockeyn. Norrmannen gjorde sju säsonger i Djurgården, utspritt över tre sejourer, och producerade 210 poäng på 209 matcher i Elitserien.

I veckans “Wikegård vs” berättar “Schampo” om åren i Sverige, försöket i NHL, den spartanska uppväxten i Norge - och beslutet att tacka nej till spel i det norska landslaget då Leif Boork var förbundskapten.

– Jag stod för mitt - och han stod för sitt. Det har ju alltid “Boorken” gjort, säger Knutsen i Wikegård vs.

