Leksand lånar in Daniel Ljunggren från värsta rivalen Mora.

Då har LIF fått kritik för att de inte lyfter upp en junior i stället för att låna Ljunggren. Nu slår tränaren Björn Hellkvist tillbaka.

– Om folk vill tycka att vi inte släpper fram juniorer så får de tycka det, säger han till Siljan News.

Tidigare under torsdagen kom nyheten att Daniel Ljunggren, som är lagkapten för Mora IK, lånas in till värsta rivalen Leksands IF.

Lånet har fått flera att reagera men enligt Moras tränare Johan Hedberg så är det inget märkvärdigt med det hela.

– Det är inte konstigt att vi gör så här. Vi är inte ens i samma liga. Han får spela på nästa nivå och vi gör det ur ett själviskt perspektiv, för Moras räkning, säger Hedberg till Dala-Demokraten.

Både Ljunggren och Mora IK själva har fått kritik från supportrar för utlåningen. Johan Hedberg, fostrad i Leksand, säger att han har förståelse för fansens reaktion.

– Jag har full förståelse för att de reagerar på det här sättet, men man får se det ur ett större perspektiv. Skulle vi mötas är det strid på kniven. När matchen är över måste vi vara professionella. Bägge klubbarna kommer tjäna på det här och detta kommer bara vara bra för Daniel, säger Moracoachen.

”SKA BLI KUL ATT SE HONOM I SHL”

På andra sidan av mynten är Leksands tränare Björn Hellkvist nöjd med att få in Ljunggren den närmaste tiden.

– Daniel (Ljunggren) är en puckskicklig center och det ska bli kul att se honom i SHL, säger Hellkvist till Siljan News.

Leksand har också fått kritik från flera håll för att de väljer att låna in kaptenen från värsta rivalen i stället för att till exempel lyfta upp en spelare från juniorlaget.

Den kritiken slår dock Björn Hellkvist tillbaka mot.

– Simon Hedlund är utlånad och finns inte på plats i Leksand, Arvid Eljas är skadad och Wille Bärehag är avstängd. Jag vet inte riktigt hur man resonerar då? Ska vi spela avstängda spelare? Att vi inte plockar upp juniorer, vad är då Åman, Kandergård, Rosén, Heineman, Berg, Själin? Ska jag fortsätta? Om folk vill tycka att vi inte släpper fram juniorer så får de tycka det, säger Leksandscoachen.

Daniel Ljunggren är inlånad till Leksand och ska spela två SHL-matcher för klubben, först i kväll mot Djurgården och sedan på lördag mot Växjö.

