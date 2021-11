Det blev irriterat mellan Thomas Berglund och Jonathan Pudas i matchen mellan Skellefteå och Luleå under tisdagskvällen.

Efteråt menar Berglund att Pudas hånade Luleås spelare.

– Det där kommer han att få äta upp, det kan jag lova, säger Luleåtränaren till C More.

Det är alltid heta möten mellan Skellefteå och Luleå i SHL och under tisdagskvällen fick lagen mötas med fullsatt på läktarna för första gången på väldigt länge vilket höjde temperaturen ytterligare.

Matchen gjorde ingen besviken då det var mycket känslor och heta situationer i en match som Skellefteå till slut kunde vinna med 5-2 efter ett ryck i den tredje perioden.

Efteråt uppmärksammades dock en situation under slutperioden då Luleås tränare Thomas Berglund blir irriterad på Jonathan Pudas när han åker förbi Luleåbåset efter att Skellefteå gjort 5-2.

Efteråt förklarar “Bulan” Berglund vad som hände.

– Jag tycker inte om när spelare åker och hånar motståndare. Det där kommer han att få äta upp i slutändan, säger Berglund om situationen till C More.

”DET ÄR OLÄMPLIGT”

Han får sedan frågan av kommentatorn Johan Edlund vad Pudas sade eller gjorde men det ville Berglund inte gå in på.

– Det får du fråga han om, men det är olämpligt och det kommer han att få äta upp när man åker och hånar motståndarna sådär, säger Luleåcoachen och fortsätter:

– Han gör bort sig själv på det sättet. Visst, de vann rättvist i dag men det kommer att komma dagar när de kommer förlora mot oss också och sådana saker kommer han att få äta upp, det kan jag lova.

