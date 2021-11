SHL-backarna tar plats i den finska Karjala-truppen

I morgon tar Johan Garpenlöv ut säsongens första Tre Kronor-trupp.

I dag presenterade Finland sin trupp till Karjala Tournament – en trupp innehållandes två SHL-inslag på backsidan.

Det är Rögles back Tony Sund samt Växjös dito Miika Koivisto som tar plats i de finska lejonens trupp till Karjala Tournament nästa vecka.

26-årige Sund spelade VM för Finland i våras och har sedan tidigare spelat fyra Euro Hockey Tour-turneringar för det finska landslaget, medan Koivisto har meriter från tre VM-turneringar och ett OS med Finland.

Truppen innehåller bland annat åtta spelare från den inhemska ligan samt fem spelare från den finska KHL-klubben Jokerit.

Noterbart är att varken någon av Leksands finska stjärnspelare som visat framfötterna under SHL-inledningen, Mikael Ruohomaa eller Kasimir Kaskisuo, finns med i den finska Karjala-truppen. Det gör inte heller Växjöforwarden Julius Nättinen, som under säsongsinledningen snittat över en poäng per match (elva poäng på tio matcher).

Totalt har hittills 22 finska spelare fått speltid i SHL den här säsongen.

FINLANDS TRUPP TILL KARJALA TOURNAMENT

MÅLVAKTER

Juho Olkinuora (Metallurg Magnitogorsk)

Niclas Westerholm (SaiPa)

BACKAR

Miika Koivisto (Växjö)

Kasper Kotkansalo (HIFK)

Mikko Lehtonen (SKA St. Petersburg)

Petteri Lindbohm (Jokerit)

Atte Ohtamaa (Kärpät)

Jarkko Parikka (Ilves)

Vili Saarijärvi (Lukko)

Tony Sund (Rögle)

Sami Vatanen (Genève-Servette)

Veli-Matti Vittasmäki (Tappara)

FORWARDS

Miro Aaltonen (Vitjaz Podolsk)

Marko Anttila (Jokerit)

Hannes Björninen (Jokerit)

Valtteri Filppula (Genève-Servette)

Markus Granlund (Salavat Julajev)

Joonas Kemppainen (SKA St. Petersburg)

Heikki Liedes (KooKoo)

Sakari Manninen (Salavat Julajev)

Niko Ojamäki (Vitjaz Podolsk)

Iiro Pakarinen (Jokerit)

Harri Pesonen (SCL Tigers)

Ville Petman (SaiPa)

Toni Rajala (Biel-Bienne)

Veli-Matti Savinainen (Jokerit)