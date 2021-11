Mats Thelin listar de sex bästa spelarna i Boston Bruins historia

Mats Thelin var förste svensk genom tiderna att spela i Boston Bruins.

För Hockeysverige.se listar den tidigare backen med 277 matcher i AIK och 163 NHL-matcher de sex bästa spelarna i Bostons historia.

– Allmänt erkänd som en av de största spelarna som någonsin spelat i NHL, säger han om en av spelarna på listan.

Mats Thelin, som numera jobbar inom AIK-bandy, var första svensk att spela i NHL för Boston Bruins. Tidigare hade bland andra Sven Tumba, Leif ”Honken” Holmqvist och Anders Broström, varit över på NHL-klubbens försäsonger utan att skriva något kontrakt. Thelin spelade i Bruins mellan 1984 och 1987. Det blev totalt 163 matcher, åtta mål och totalt 27 poäng. Dessutom besökte han utvisningsbåset under 176 minuter.

- Grejen var den att vi spelade semifinal mot Frölunda. Boston var där och kollade på Anders Broström eftersom tanken var att han skulle komma över. Det gick väl hyfsat bra för mig i just den matchen och man ska väl ha lite tur också.

- Broström var inte heller där då jag var över utan han var nog där ett eller två år innan mig på klubbens träningsläger innan han åkte hem.

Mats Thelin. Foto: Ronnie Rönnkvist

Thelins NHL-debut för Boston Bruins är en match som har gått till NHL-historien som något väldigt speciellt. Dessvärre har det ingenting med den svenske backen att göra. I stället var det en annan debutant som stal allt rampljus – ingen mindre än Mario Lemieux i Pittsburgh Penguins.

– Det stämmer. Jag var dessutom inne på isen då Lemieux gjorde sitt första NHL-mål. Hittar ni något klipp från den matchen där det kommer någon jagande efter Lemieux på kanten så är det jag, skrattar Thelin.

Mario Lemieux tog pucken av Mats Thelins backkollega, Ray Bourque, och satte dit pucken bakom Pete Peeters. Även om Bourque blev överspelad vid just det målet är den i Hall of Fame invalde kanadensaren den bästa spelaren som Thelin hade äran att spela med under sin långa karriär.

– En fantastisk kille och en fantastisk spelare. Jag har aldrig sett någon som kan vända en match själv på det sätt som han kunde, säger Thelin.

– Han hade en grym press på sig från egentligen hela staden och körde dubbla byten hela säsongen. Bourque gjorde över 100 poäng varje år och var verkligen skitduktig.



Det var siffror som Thelin själv inte kunde drömma om i sin vildaste fantasi.

– Den hockey som Bourque stod för var inte riktigt den hockeyn som jag spelade. Jag försökte i stället bygga på det sätt att spela som jag var bra på och anledningen till att det gick hyfsat för mig var att jag flyttade puck snabbt.

– Jag brukar säga att det var en fördel hela karriären att inte kunna dribbla. Spelade du i AIK och skulle upp i landslaget måste du passa pucken ännu fortare. Från landslaget upp till NHL krävs det att du passar pucken ännu snabbare. Du har helt enkelt inte tid att åka och kladda vilket jag sällan gjorde. Då funkade det bättre och bättre ju högre upp jag kom.

– På det viset var det bra att jag inte hade teknikträning som ung, skrattar Thelin.

Vilka ser Mats Thelin som dom bästa spelarna som dragit på sig Boston-tröjan? Hockeysverige.se bad honom lista sin topp sex.



Mats Thelin. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Robert ”Bobby” Orr

Från Parru Sound, Ontario. Debuterade i NHL för Boston säsongen 1966/67. En poängmaskin som från sin backplats vann hela NHL:s poängliga vid två tillfällen, 1970 och 1975. Spelade i Bruins till och med säsongen 1975/76. Var mycket skadad i slutet av sin karriär som han avslutade i Chicago 1979. Spelade 657 NHL matcher och svarade för 270 mål och totalt 915 poäng. Var med Canada Cup-laget som plockade hem vinsten i den första turneringen någonsin där alla dom bästa spelarna fanns med. Årets Rookie i NHL 1967. NHL:s bästa back 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 och 1975 NHL:s mest värdefulla spelare 1970, 1971.och 1972 Stanley Cup:s mest värdefulla spelare 1970 och1972. Canada Cups mest värdefulla spelare 1976. Stanley Cup-vinnare 1970 och 1972.

Kommentar Mats Thelin:

- Allmänt erkänd som en av de största spelarna som någonsin spelat i NHL, det går inte att förneka att Bobby Orr är den största spelaren i Bruins historia. Orr vann Hart Memorial Trophy priset tre gånger i rad från 1970 till 1972, och ledde Bruins till Stanley Cup-segrar 1970 och 1972.



Bobby Orr. Foto: Arkiv



Raymond ”Ray” Bourque

Växte upp i hockeystaden Montréal, men NHL-debuterade för Boston säsongen 1979/80. Från 1985 till år 2000 kom Bourque att vara lagets kapten. Under säsongen 1999/2000 draftades han av Colorado där han fick avsluta karriären med att vinna Stanley Cup tillsammans med bland andra Peter Forsberg 2001. Årets Rookie i NHL 1980. Vinnare av Canada Cup 1984 och 1987. NHL:s bästa back 1987, 1988, 1990, 1991 och 1994.



Kommentar Mats Thelin:

- En av dom bästa backarna genom alla tider. Var Boston trogen i 21 raka säsonger innan han blev bortbytt till Colorado sista två åren av sin karriär. Ett sätt för Bruins att tacka för allt och ge honom chansen att avsluta med en Stanley Cup vinst, vilket han gjorde 2001. Bourque vann Norris Trophy fem gånger och kom med i NHL All Star team 19 gånger.



Ray Bourque. Foto: Arkiv.



Cameron ”Cam” Neely

Kommer från Comox, British Columbia. Gjorde sin NHL-debut för Vancouver som kallade upp honom från farmarlaget Portland Winterhawks säsongen 1983/84. Trejdades från Vancouver tillsammans med ett förstaval (Glen Wesley) till Boston under sommaren 1986. I utbyte fick Vancouver Barry Pederson. Spelade i Boston till och med säsongen 1995/96 då en knäskada stoppade hans vidare karriär. En stentuff spelare som både gav och tog. Har efter karriären jobbat under många år i Boston Bruins. Sedan 2010 har han varit klubbens president. Var den spelare som gjorde flest vinnande mål i NHL både 1990 och 1994. Gjorde 50 mål eller fler tre NHL-säsonger.

Kommentar Mats Thelin:

- Hur många gånger ångrade inte Vancouver att dom bytte bort Neely till Boston! För många är Neely den ultimata Bruin. Han var orädd, han var dedikerad till laget och han ville vinna till varje pris. Neely ansågs av många vara den ultimata powerforwarden, målgörare och tuffing i samma paket. Han är en spelare som kommer att hyllas av Bruins fans i generationer framöver.



Cam Neely. Foto: Arkiv



Johnny Bucyk

Uppväxt i Edmonton och spelade också som ung för Edmonton Oil Kings i WJHL och Edmonton Flyers WHL. Debuterade i NHL för Detroit säsongen 1955/56. Inför säsongen 1957/58 plockade Boston in honom i organisationen och blev kvar till och med säsongen 1977/78. Var lagets kapten eller assisterande kapten i över tio säsonger. Vann Stanley Cup 1970 och 1972. Gjorde sin poängbästa säsong 1970/71 då han svarade för 51 mål och totalt 116 poäng på 71 matcher. Är idag 86 år gammal.



Kommentar Mats Thelin:

- Bucyk är otvivelaktigt den största vänsterkantaren som någonsin spelat för Boston Bruins. Bucyk spelade fantastiska 21 raka säsonger för Boston och vann två Stanley Cups med laget under processen. Bucyk har flest mål och spelade matcher i rad för Bruins. Totalt hann han med att göra 545 mål och 794 assist vilket ger 1339 poäng.



Johnny Bucyk. Foto: Arkiv.



Eddie Shore



Back från Fort Qu'Appelle, Saskatoon. Debuterade i NHL för Boston 1926. Alltså 13 år innan första världskriget bröt ut. Spelade för Bruins till och med säsongen 1939/40. Valde att under sista säsongen i klubben flytta till New York och spela för Americans. Var en poängmaskin för Bruins trots att han var back. Ofta vann han hela NHL:s poängliga för backar. Utsågs till NHL:s bästa spelare 1933, 1935, 1936 och 1938. Stanley Cup mästare 1929 och 1939. Eddie Shore avled 1985.



Kommentar Mats Thelin:

- Eddie Shore var fruktad. Han var hård som järn och kunde (och skulle) fysiskt skrämma vem som helst. Han var också fruktad för att han var begåvad och visste exakt vad han skulle göra på isen och vad han skulle göra med pucken. Shore var den första stora stjärnan i Boston och det här var spelaren som startade traditionen med stjärnbackar i Boston. Är en fyrafaldig vinnare av Hart Memorial Trophy och har rekordet för flest Hart Memorial Trophy av en försvarare. Eddie var uttagen till NHL All Star team åtta gånger.



Eddie Shore. Foto: Arkiv



Bradley ”Brad” Marchand

Har Halifax som moderklubb. Draftades av Boston 2006. Debuterade i NHL säsongen 2009/10. Då hade Marchand varit med om att vinna Junior-VM två gånger. Är nu inne på sin 13:e säsong i Boston. Har under senaste fyra säsongerna varit lagets assisterande kapten. Stanley Cup mästare 2011. Världsmästare 2016. World Cup mästare 2016.



Kommentar Mats Thelin:

- Brad Marchand är en sådan spelare som man hatar att spela emot men älskar att ha i egna laget. En retsticka av rang men också en otroligt bra spelare. Det räcker att gå in på nätet och titta på hans highlights så förstår man. Marchand har vunnit Stanley Cup en gång 2011 och kommit med i NHL All Star team två gånger. Har rekordet i Boston på mest övertidsmål, mest ”regular season” straffmål och mest ”shorthanded” mål i Bruins historia. Bildar oftast lina med (David) Pastrnak och (Patrice) Bergeron, vilket är en av dom målfarligaste linorna i hela NHL





Brad Marchand. Foto: USAToday-Sports/Winslow Townson.

