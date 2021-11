Backen skriver jättekontrakt – tiodubblar sin lön

Adam Fox prisades som NHL:s bäste back i fjol. Nu knyter New York Rangers till sig backen på ett sjuårskontrakt som uppges vara värt 66,5 miljoner dollar.

Adam Fox fick sitt stora genombrott, som en spelare att räkna med i den absoluta toppen, förra säsongen. Detta uppmärksammade NHL genom att prisa honom med Norris Trophy, som tilldelas ligans bästa back.

Det är inte bra NHL som har uppmärksammat backens framgångar. Även hans klubb New York Rangers har registrerat den enorma utvecklingen och har nu även lyckats knyta till sig backen i sju år.

Fox nya kontrakt sträcker sig fram till säsongen 2029/30 och uppges vara värt 66,5 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 567 miljoner kronor.

Seven years, $9.5M AAV for Adam Fox — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) November 1, 2021

Detta blir Rangers andra långa kontraktsförlängning i oktober, då de för lite mer än tre veckor sedan sajnade Mika Zibanejad till ett långt åttaårskontrakt.

Likt Zibanejads kontrakt börjar Fox kontrakt inte gälla förrän nästa säsong och tills vidare spelar han på sitt ingångskontrakt med en lönetaksträff på 925 tusen dollar. 23-åringens nya lönetaksträff hamnar på 9,5 miljoner dollar, vilket inenbär att han mer än tiodubblar din lön. Förutom Erik Karlsson, Zach Werenski och Drew Doughty finns det ingen back i ligan som kommer vara lika välbetald nästa säsong.

Under förra säsongen noterades Fox, som växte upp i New York, för 47 poäng (5+42) på 55 spelade matcher. Under säsongsinledningen har han noterats för nio poäng (2+7) på nio matcher.

