Pontus Widerström riskerar avstängning efter den tackling han delade ut på Simon Edvinsson i morgon. FBK-forwarden har anmälts till disciplinnämnden.

Det var lördagens mest omdiskuterade situation. Pontus Widerström träffade Simon Edvinssons huvud med en tackling och åkte på ett matchstraff.

Roger Rönnberg sade att Edvinsson behöver skydda sig bättre - men menade ändå att det var ett matchstraff. Färjestads tränare Johan Pennerborn var av en annan uppfattning.

– Den här killen utför en tackling nord-syd med klubban i isen och det är inte mot huvudet. Det är inget matchstraff. Det handlar inte om att det är tjafsigt Roger. Vi har ett system där domarna kan kolla på det i efterhand och i det här fallet är det definitivt inget matchstraff.

Sanny Lindström var inne på Pennerborns spår.

– Jag tycker inte att det är någon ful tackling, och nu håller vi två bollar i luften samtidigt. Jag hoppas att det går bra för Edvinsson, men jag tycker inte att det är en ful tackling, sade han i C More.

Nu är det upp till disciplinnämnden att avgöra om Widerström ska stängas av eller inte. Under söndagsmorgonen kom nämligen beskedet att FBK-forwarden anmälts dit.

“Tacklingen delas ut på en spelare som är i försvarslös position. Widerströms högra axel tar upp mot huvudet på Edvinsson som lämnar matchen skadad. Alternativ bestraffning är Illegal check to the head”, skriver situationsrummet i sitt anförande.

Ett beslut i fråga kommer under dagen.

Pontus Widerström åker på matchstraff. pic.twitter.com/02IeJyFIzc — C More Hockey (@cmorehockey) October 30, 2021

