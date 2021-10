Glädjebeskedet: Crosby redo att säsongsdebutera: "En gamechanger"

Sidney Crosby har under säsongsinledningen missat samtliga matcher, då han har rehabiliterat efter sin operation på handleden. När Penguins i natt ställs mot New Jersey Devils är kanadensaren tillbaka i laget.

Sidney Crosby har missat samtliga matcher för Pittsburgh Penguins under säsongsinledningen, då han inför säsongen opererade handleden.

Efter sju veckors rehabilitering var han i onsdags tillbaka och tränade för fullt med laget.

När Pittsburgh i natt tar emot New Jersey Devils på hemmaplan kommer lagets storstjärna återigen vara tillbaka på isen och förra säsongsdebut.

Detta meddelar laget på deras Twitter och skriver: “Sidney Crosby kommer spela hockey i kväll”.

SIDNEY CROSBY IS PLAYING HOCKEY TONIGHT!!! pic.twitter.com/j0Mrr4hKBi — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 30, 2021

“EN GAMECHANGER”

Lagets tränare Mike Sullivan är nöjd med att få tillbaka sin förstecenter.

– Jag tror inte ens man behöver förklara det. När du lägger till “Sid” i laguppställningen är det en "gamechanger".

Pittsburgh har haft det tufft under säsongsinledningen med flera spelare på skadelistan. Trots detta har laget vunnit tre av sju matcher under säsongsinledningen. Sidney Crosby noterades under förra säsongen för 62 poäng (24+38) på 55 spelade grundseriematcher.

