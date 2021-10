Moras nya mardröm – överkörda av Björklöven

Mora IK:s mardrömsstart på den allsvenska säsongen fortsätter.

Under onsdagen förlorade det tippade topplaget med hela 8-2 mot Björklöven och de är nu det enda laget i HockeyAllsevnskan utan en trepoängare.

Inför säsongen tippades Mora vara ett topplag i HockeyAllsvenskan som skulle kunna utmana om SHL-platsen.

Under säsongsinledningen har de dock inte visat några tendenser om att vara med i toppen av tabellen när allt summeras till våren.

I stället ligger dalalaget på en negativ kvalplats efter tio omgångar och under onsdagen kom nästa smäll för Johan Hedbergs gäng. De förlorade nämligen med hela 8-2 borta mot Björklöven.

Det började dock bra för bortalaget då de ledde med både 1-0 och 2-1 efter mål av Lukas Wernblom och Måns Carlsson.

SLÄPPTE IN SJU RAKA MÅL

I den andra perioden vände dock Löven tillbaka då Christopher Bengtsson sköt två mål inom loppet av 27 sekunder. Därefter rann det iväg ordentligt. Först sköt Olle Liss 4-2 innan mittperiodens slut.

När den tredje perioden väl började så fortsatte Björklöven sin dominans. 5-2 kom genom kaptenen Fredric Andersson tidigt och dödade matchen. Därefter kunde Alex Hutchings sätta 6-2 och Francis Perron 7-2 innan Christopher Bengtsson fullbordade sitt hattrick för att se till att det stod 8-2 med fem minuter kvar att spela.

8-2 stod sig även matchen ut vilket innebär att Mora nu har förlorat sju av sina tio matcher under hösten.

– Ska vi vinna såna här matcher måste vi vara detaljerade, och det är vi inte. Vi bjuder in dem på individuella misstag och det har vi inte råd med. Vi är på tok för valpiga, säger tränaren Johan Hedberg till C More efter storförlusten.

Mora har endast tagit åtta poäng på de tio första matcherna den här säsongen och ligger därmed näst sist i tabellen. De är det enda laget som inte tagit en enda trepoängare hittills och den enda anledningen till att de inte ligger sist i HockeyAllsvenskan är att Vita Hästen har sämre målskillnad än Mora då lagen har samma antal poäng.

Björklöven – Mora 8–2 (0-1,4-1,4-0)

Björklöven: Christopher Bengtsson 3, Ryan Gropp, Olle Liss, Fredric Andersson, Alex Hutchings Francis Perron.

Mora: Lukas Wernblom, Måns Carlsson.

TV: Josefine Holmgren om derbyt mot AIK

Matchrapporter: Björklöven utklassade Mora på hemmaplan Fortsatt tungt för Mora – uddamålsförlust mot AIK Revansch och tre poäng för SSK Straffseger för Björklöven borta mot Vita Hästen Blev hjälte - trots motståndarforwardens hattrick