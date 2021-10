Det kommer att bli fler vad det lider, men Kiruna IFs lettiska landslagsman Rihards Marenis blev den första stjärnan i Hockeyettan att lämna för allsvenskt spel under säsongens gång.

Han lämnar ett gigantiskt hål efter sig i gruvstaden, men vad kommer han tillföra Vita Hästen?



När Janne Väyrynen gick sönder nosade Nybro på att locka till sig Kiruna IFs landslagsspelare Rihards Marenis. Då blev det nej från norraste Norrland. Men Marenis blir ändå inte långvarig däruppe den här säsongen.



Sent igår meddelade Kiruna IF att man släpper sin spetsspelare till Hockeyallsvenskan och Vita Hästen.



Efter sju matcher och 12 poäng (9+3) går färden vidare till Norrköping och en fråga känns mer relevant att ställa än alla andra...



Kommer Rihards Marenis tillföra lika mycket i Vita Hästen som han kommer vara s