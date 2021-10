Ulf Lundberg om truppen och målvaktsskrällen "Jag ser en stor framtidspotential i henne"

Under gårdagen presenterade Förbundskapten, Ulf Lundberg truppen till OS-kvalet i Luleå mellan den 11 och 14 november. Nu går Lundberg igenom truppen i en lång intervju för Hockeysverige.se, och berättar då bland annat om den lovande målvakten Ida Boman, som har tagit plats.

– Det är en stor nytta att vara med och få dom här erfarenheterna, säger han.

Igår presenterade Damkronornas Förbundskapten, Ulf Lundberg, truppen till OS-kvalet som spelas i Luleå mellan 11 och 14 november. Efter presskonferensen i Svenska Spels lokaler alldeles intill Westfield Mall of Scandinavia i Solna, fick hockeysverige.se en intervju med 42-åringen från Värmland.



Målvakter: Sara Grahn, Emma Söderberg och Ida Boman.

- I Ida Boman ser jag en tjej som redan kommit långt i utvecklingen. Jag tycker att hon kom upp stort redan förra säsongen i slutspelet, men även under starten i den här, svarar Ulf Lundberg då hockeysverige.se frågar om hans tankar kring den stora skrällen i kvaltruppen.

- Hon har visat upp en stabilitet och mogenhet för att vara så ung som målvakt. Jag ser en stor framtidspotential i henne.

- I grundupplägget, ja. Det jag har sagt till henne är att jag inte lovar någon match, men också att det är en stor nytta att vara med och få dom här erfarenheterna. Jag är inte heller orolig om det skulle vara så att hon behöver stå.Ulf Lundberg tror också att det är bra för både Sara Grahn och Emma Söderberg att känna konkurrensen från den 18-åriga djurgårdsmålvakten.- Ja, det tror jag absolut. Det är viktigt att komma in med positiv energi, vara med och bidra på träningarna och hela tiden vara beredd, att skicka dom signalerna.- Både Sara och Emma är sådana som personer, att dom triggas av det, men också är väldigt öppna och generösa. Jag tycker att det här blir en jättebra mix.- Ja, och alltid när man ska ta ut ett lag är det kul att det finns en konkurrens.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Ida Boman.

“EN FÖRSVARSGENERAL”

Backar: Anna Kjelbin, Linnéa Andersson, Johanna Fällman, Linnéa Hedin, Ebba Berglund, Jessica Adolfsson, Mina Waxin och Maja Nylén-Persson.



Mina Waxin har just bytt klubb från MoDo till Brynäs, hur mycket tror du det här stör henne inför kvalet?

- Inte alls tror jag. Hon är så cool och har i vår miljö verkligen visat framfötterna. Jag tror att hon sorterar det där jättebra.



Hur ser du på rutinerade Johanna Fällmans roll i backuppsättningen?

- Hon har det där lilla extra då det kommer till att vara oöm. En försvarsgeneral. Fällman har verkligen tagit sig an det här och tycker den nya resan är både häftig och rolig. Det har krävts att hon varit vidsynt och öppen i det för att ta in.

- Det här pratade vi om redan den allra första gången jag tog ut henne samtidigt som det hon en bra del i mixen med sitt ”jävlar anamma”. Dessutom är hon är stryktålig.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Johanna Fällman.

Ni kommer inte möta lag som USA, Kanada, Finland och så vidare, vad blir nyckeln i just försvarsspelet mot dom här på pappret lite svagare lagen?

- Försvarsspelet börjar från att återta puck. Jag har pratat om styrkan på puck och attacken på mål. Sedan kommer det vara lägen när motståndarna har puck, att då återta den, ha ett bra press spel. Press spel offensivt, men även i mittzonen.

- Sedan handlar det om att sortera in bra i egen zon. Vi har bland annat jobbat med att plocka upp spelare på vägen. Det krävs verkligen att man vrider på huvudet för att göra det. Ofta är det mittzonspressen som avgör hur man sorterar bra i egen zon.

- Dessutom är kommunikationen extremt viktig i spelet utan puck och försvarsspelet.

Det är en mix, men det är backar som spelar funktionellt med pucken. Sedan finns det några som har extra kreativa ”skills”.- När jag säger stark på puck innebär det att passning och mottagningsspelet är viktigt. Att sänka ner axlarna, våga spela, trycka i väg passningarna och genomföra den här första tanken. Det är vad spelet bygger mycket på.- Vi får inte blanda ihop det här att ha mycket puck med att vi ska spela en utsida-hockey. Vi ska ta oss in på insidan, vilket är nyckeln.

“ETT SPELINTELLEKT SOM GÅR UTANPÅ DET MESTA”

Forwards: Josefin Bouveng, Emma Murén, Lisa Johansson, Linnea Johansson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Felizia Wikner Zienkiewicz, Lina Ljungblom, Hanna Olsson, Emma Nordin, Michelle Löwenhielm och Olivia Carlsson.

Reserver: Jenny Antonsson och Thea Johansson.

- Hanna Olsson har kommit tillbaka bra i HV71. Jag är imponerad av hennes tålamod under rehab-tiden. Det är under ungefär ett år som hon har jobbat på.

- Hon var med oss i Grekland under SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) campen. Det var ingen is utan ett fys-läger. Vi har redan långt innan det haft en dialog.

- Jag tycker att Hanna är en extra krydda in i den här truppen eftersom vi inte har kunnat använda henne tidigare. Sedan ska inte jag sätta oproportionerlig press på hennes axlar.



Att spela SDHL eller OS-kval är två helt olika saker, är Hanna Olsson redan mogen för att spela internationell hockey igen?

- Ja, det tycker jag.



En annan spelare som har haft stora skadebekymmer är Kina-proffset Emma Nordin.

- Hade det varit en väldigt liten chans att hon ska kunna spela hade jag inte tagit med henne här. Möjligheten är tillräckligt stor för att hon ska hinna vara tillbaka i tid.

- Sedan går det inte heller att lämna några garantier, vilket jag tagit med i kalkyleringen. Emma har ett spelintellekt som går utanpå det mesta. Skulle det visa sig att hon kan vara med så är det jättebra. Går inte det till slut så har vi i alla fall försökt och sedan får vi hantera det läget.

Foto: Privat & Andreas Sandström/Bildbyrån. Emma Nordin.

Ulf Lundberg har tagit med Brynäs Jenny Antonsson som reserv. Hon har fått lite av ett genombrott efter flytten från HV71. Den här säsongen har hon redan svarat för tre mål och totalt elva poäng på 15 matcher.

- Jenny är en av två reserver på plats och som kommer vara med i träningsgruppen i Skellefteå. Vi har haft henne på radarn redan tidigare.

- Jag tycker att hon har stegrats i Brynäs. Hon är en klassisk centertyp. Stark i tekningscirkeln, duktig i brytningslägena och har förmågan att väga av som center, inte bli glidande utan även vara aggressiv i situationerna.

- Självförtroendet har ökat hos Jenny och en del poäng har också kommit in på kontot. Hon har haft en fin utveckling under hösten.

Foto: Eric Mårtensson/Bildbyrån. Jenny Antonsson.

Den andra reserven är HV71:s Thea Johansson.

- Thea har den härliga tävlingsdjävulen i sig och har succesivt tagit en större plats i HV71. En orädd spelare som kan användas i olika roller. Jag tycker att hon har ett driv som är skönt, hela tiden driver hon framåt. Det här göra att hon får med sig andra i samma ”mood”.



En av dom mer rutinerade spelarna som saknas är AIK:s Sabina Küller.

- Så är det. Hon konkurrerar på en centerposition. Sabina har haft det tufft med olika typer av skador. Jag är väldigt glad att det börjar ordna upp sig för henne. Jag önskar att hon ska få spela frisk och hel under en längre tid.

Nej, inte återbud. Sedan får vi se vad som händer fram till det är dags. Emmy Alaslami skadade sig i Albertville och är inte i gång ännu.- ”Jossan” Holmgren har varit borta länge, men är tillbaka nu i Djurgården. Det är jättekul att hon är tillbaka för det där har varit ganska långdraget, avslutar Ulf Lundberg.