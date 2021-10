Chicago Blackhawks har skakats av anklagelser kring sexuella trakasserier inom organisation som ska ha skett under 2010.

Efter en intern utredning avgår nu general managern Stan Bowman.

Under 2021 har Chicago Blackhawks haft en intern utredning, med hjälp av en oberoende advokatbyrå, efter den skandal som ska ha inträffat under 2010 då videocoachen Brad Aldrich ska ha sexuellt trakasserat två yngre spelare i organisationen.

På tisdagskvällen höll Blackhawks en presskonferens för att gå igenom vad utredningen hade kommit fram till. Där avslöjades att 139 vittnen hade intervjuats för att komma fram till svaret.

Danny Wirtz, som är VD för Chicago Blackhawks sedan 2020, ber sedan om ursäkt för hur klubben behandlade situationen under för över ett decennium sedan.

– Rapporten är både obehaglig och svår att läsa. Den talar för sig själv. Klubben värdesatte lagets prestationer över allt annat. Vi måste göra bättre i framtiden, säger Wirtz på presskonferensen.

Utredning ska också ha kommit fram till att flera höjdare i klubben, bland annat general managern Stan Bowman, assisterande general managern Kevin Cheveldayoff (nu GM i Winnipeg) och tränaren Joel Quenneville (nu tränaren i Florida), alla visste om vad som skulle ha hänt och bestämde sig för att inte agera.

Investigation found Bowman, MacIsaac, McDonough, Jay Blunk, Kevin Cheveldayoff and Joel Quenneville and James Gary met in May 2010 to discuss Aldrich's alleged assault and took no action for 3 weeks.



One witness said the decision was left in McDonough's hands, Schar says.