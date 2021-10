Det har varit spekulationer kring både Björn Hellkvist och Thomas Johanssons framtider.

Nu är det dock klart – både tränaren och general managern blir kvar i Leksand och förlänger sina kontrakt till 2025.

– Det är med glädje och tillförsikt vi ser fram emot att få jobba vidare med såväl Thomas som Björn, säger klubbens VD Andreas Hedbom.

Under hela 2000-talet har Leksands IF varit en “jojo-klubb” mellan SHL och HockeyAllsvenskan.

Det är de senaste åren som Dalaklubben har tagit ett steg mot att bli ett etablerat topplag i Sverige då de kom på en tredjeplats i fjol och hittills ligger tvåa den här säsongen.

Två personer som legat till grunden för den framgången är general managern Thomas Johansson samt tränaren Björn Hellkvist.

Nu meddelar Leksand att både Hellkvist och Johansson förlänger sina kontrakt till 2025.

– Vi har startat något inom Leksands IF som jag verkligen vill vara med och slutföra. Att få göra den här resan i en förening som Leksands IF, tillsammans med Thomas, är ett väldigt ärofyllt uppdrag och även en stor utmaning. Jag ser fram emot att få jaga SM-guldet tillsammans med hela föreningen och organisationen under de kommande åren, säger Björn Hellkvist till klubbens hemsida.

"Vi vill skapa en organisation och ett ledarskap i vår förening som bygger på kontinuitet med rätt personer i rätt roller".



Två viktiga pusselbitar är med på resan in i framtiden, tillsammans som Ett Leksands IF.#leksandsif pic.twitter.com/No22lXACrX — Leksands IF (@leksands_if) October 26, 2021

”SKA UTMANA OM SM-GULDET”

Det har varit spekulationer kring både Hellkvists och Johanssons framtider eftersom duon hade utgående kontrakt med Leksand. Nu stärker de dock sina intentioner om att fortsätta resan uppåt med klubben.

– Vi har börjat bygga något bra här i Leksands IF under ett antal år, och det känns otroligt roligt att få förtroendet att fortsätta det arbetet och sträva mot vårt gemensamma mål som är att vara med och utmana om SM-guldet. Jag tycker att Leksands IF har alla förutsättningar att lyckas med tanke på våra fina faciliteter, en otroligt härlig supporterskara och den uppslutningen vi har från våra partners. Jag ser oerhört mycket fram emot att få vara en del av Leksands IF även de kommande åren, säger Thomas Johansson.

