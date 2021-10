Filip Gustavsson inledde säsongen i NHL innan han skickades ned till AHL i torsdags. Nu kallas svenskmålvakten upp till NHL av Ottawa Senators igen, då förstemålvakten Matt Murray dras med skadeproblem.

Trots en storartad insats i 3–2-segern över Dallas förra helgen skickades Filip Gustavsson ned till AHL några dagar senare. Efter bara en match nere i farmarlaget med Belleville (0–4 mot Cleveland) så står det nu klart att den VM-meriterade målvakten nu kallas upp av Ottawa igen.

Detta sedan Senators förstemålvakt Matt Murray placerats på skadelistan efter att ha ådragit sig en huvud- och nackskada i lördagens match mot New York Rangers.

Roster update: The #Sens have re-assigned forward Parker Kelly and recalled goaltender Filip Gustavsson to/from @BellevilleSens. — Sens Communications (@Media_Sens) October 24, 2021

Gustavsson skrev i somras på ett nytt tvåårskontrakt med Ottawa Senators efter att han imponerat under de chanser han fick i NHL under våren. Under fjolårssäsongen noterades den förre Luleåmålvakten för en räddningsprocent på 93,3 procent och ett snitt på 2,16 insläppta mål per match på de nio NHL-matcher han gjorde för Senators.

Den här säsongen står Gustavsson noterad för en räddningsprocent på 94,1 procent i den match han spelat i NHL.

SVEP: Alla 25 fullträffar från söndagens NHL-matcher