Storspelade mot Björklöven – räddade 48 skott: "Det är mitt jobb"

Nikita Tolopilo stod på huvudet när Södertälje besegrade Björklöven borta i fredags med 4-3.

Då räddade målvakten 48 skott, men frågar du honom var det bara som en vanlig dag på jobbet.

– Någon sa grattis, men det är bara en match, vi har inte vunnit en titel, säger han till Hockeysverige.se och skrattar.

Den tredje maj kunde Södertälje SK meddela att de hade värvat en riktig doldismålvakt, i alla fall sett med svenska ögon. In kom 21-årige målvakten Nikita Tolopilo från Dinamo Minsk.

Sedan tidigare under karriären hade Tolopilo erfarenhet från spel i KHL, men mestadels erfarenhet av spel i den inhemska belarusiska ligan. I en tidigare intervju på Hockeysverige.se berättade han om beslutet att flytta till Södertälje och om de stora drömmarna.

– Jag ville få mer speltid och komma till en klubb med en bra målvaktstränare som kan hjälpa mig i min utveckling, sa han då och berättade vidare om de framtida målen:

– Jag tror allas stora dröm är att spela i NHL, men mitt första steg är att komma till Södertälje. Ingen vet vad som händer i framtiden och jag vet inte heller. Allsvenskan är en bra liga och det är en hög nivå, men som jag sa att komma till NHL är alla spelares stora dröm.

Under säsongsinledningen har han fått förtroendet i fem av Södertäljes nio matcher. Debuten kom mot Björklöven den 24:e september och det var en mardrömsstart. Den storväxte målvakten, som mäter drygt två meter och väger in på 104 kilo släppte in fyra mål när Björklöven körde över Södertälje med 10-2. I går däremot då kom revanschen.

“DET ÄR MITT JOBB”

Tolopilo startade och spelade hela matchen när Södertälje fick revansch på Björklöven i fredags. Målvakten stod då för 48 räddningar då han blev bombarderad av Björklöven-spelarna. Matchen slutade i en 4-3-seger, men de 51 skotten emot var ingenting som störde Tolopilo.

– Ja, jag hade en del att göra, men det är mitt jobb så det är lugnt jag bryr mig inte så mycket om det, säger han och skrattar.

Trots att han parerade 48 skott tycker han själv att det fanns saker som hade kunnat bli bättre i hans eget spel.

– Jag tyckte det var en bra match, men jag känner att det fortfarande inte riktigt var min bästa match och att jag nog kan spela mycket bättre än så. Jag har lite glömt bort den matchen redan och gått vidare. Det kommer alltid en ny dag och ny trängning dagen efter, säger han.

Vad sa dina lagkamrater efter matchen?

– De sa några ord om det och någon sa grattis, men det är bara en match, vi har inte vunnit en titel, säger han och skrattar igen innan han fortsätter:

– Vi var glada, men vi måste bara gå vidare från det och fortsätta.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån. Nikita Tolopilo.

“KÄNNER ATT JAG UTVECKLATS”

Tolopilo har aldrig tidigare i karriären spelat för en klubb utomlands. Trots dett har 20-åringen kommit att trivas i Sverige, och Södertälje.

– Det är ett härligt land och jag har verkligen trivts bra under min tid här så allting har varit bra. Södertälje är den bra organisation och allting har verkligen varit bra. De har hjälpt mig och skulle jag ha några problem har de hjälpt mig så som jag sa tidigare är det en riktigt bra organisation och jag trivs. Vi har bra killar i laget och bra tränare, Vi har ett bra lag.

Tillsammans med laget vill han nu klättra i tabellen och målet är att nå slutspel, men inte bara det.

– Det är en lång säsong och vi är bara i början fortfarande och vi vill bara spela bättre och bättre för varje match. Det tror jag är vårt första mål, men sedan får vi se hur det blir i slutet. Vi vill såklart ta oss till slutspel och hamna topp sex eller topp fyra.

– Jag vill hjälpa mitt lag vinna matcher och sedan är mitt andra mål att bli bättre på träning. Allting handlar om att träna bättre och att spela bättre. Jag känner att jag har utvecklats under mina tre månader och jag gillar vår målvaktstränare (Calle Brattenberger) och hur vi jobbar tillsammans. Jag får mycket hjälp av honom, säger han.

