Troja skrällar mot bjässarna: "Har ett djävulskt jobb framför oss"

Roger Forsberg sjukskrevs under fjolårssäsongen och genomförde en hjärtoperation. Trots detta var han tillbaka i Troja-Ljungby när säsongen skulle rundas av och kunde tillsammans med laget ta klivet från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan. Efter en svag inledning har nykomlingarna nu hittat rytmen i den svenska andraligan och på de senaste fem matcherna har Troja tagit elva poäng.

– Det är starka segrar och tittar man på hur matcherna har utvecklats så behöver vi fan inte be om ursäkt heller, säger han till Hockeysverige.se om inledningen.

Troja-Ljungby säkrade uppflyttning från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan inför årets säsong. För att ta sig dit var det en lång väg att vandra, speciellt för huvudtränaren Roger Forsberg, som på sidan av ishockeyn fick beskedet att han under hösten skulle operera hjärtat.

– Jag var med första vändan av serien och under försäsongen såklart. När säsongen vände efter att vi hade spelat mot Karlskrona så tog de mig ur tjänst för att min operation skulle göras den 8 december. Anledningen till att de tog mig ur tjänst så pass tidigt var för att jag inte fick dra på mig någon corona överhuvudtaget. Hockeyn var en högrisk miljö att jobba i för många under corona och det är inget obekant för någon. Min situation var att kirurgerna inte ville skjuta upp det, utan de ville operera snabbt, berättar han för Hockeysverige.se och fortsätter:

– Det skulle bara bli värre och värre. De ville göra det snabbt och utmaningen var att hockeyn då hade inneburit att jag hade fått skjuta upp min operation. Jag fick inte dra på mig corona. Att då åka buss, möta andra lag, vistas med andra spelare och i den tiden som coronan var ganska het var inte ett bra tillfälle. Därför bedömde man att hockeyn var en direkt olämplig miljö för mig att vistas i på grund av att jag hade kunnat dra på mig corona.

56-åringen tvingades mitt i säsongen avbryta och lämna över ansvaret för laget i några månader, men innan han lämnade hade han och laget inlett säsongen bra.

– Vi hade bäddat rätt bra och tagit nio vinster på elva matcher. En av matcherna avgjordes i sudden så vi hade bara en förlust i ordinarie tid när jag lämnade och sedan byggde killarna vidare på detta och vann en södra serien. Jag fick ligga på sjukhus under tiden sedan fick jag vara hemma och rehabba.

Vad var det för operation?

– Det var en operation på klaffarna. Henrik Lundqvist har gjort det och Torgny Mogren gjorde det också. Det var en klaff som inte fungerade för mig och läckaget var så stort att det var tvunget att göras ett ingrepp ganska snabbt. Operationen i sig är en lågriskoperation om man ser till hur många det går illa för, men det är ett jättestort kirurgiskt ingrepp där man är sövd i sex timmar. Själva operationen i sig är stor då man öppnar upp hela bröstkorgen och opererar på hjärtat och hjärtklaffarna och allt vad som görs där inne.

– Det är finlir i en och en halvtimme där inne och sedan ska det lappas ihop. Själva operationen tar lång tid och det är ingen lek, men det är en vanlig operation och det är ett stort kirurgiskt ingrepp. Jag är så oerhört tacksam till vården och all forskning. Vilket jobb det görs för Hjärt- och kärlsjukdomar över huvudtaget, vi har en fantastisk vård i Sverige. Man tittrar sig runt omkring och det är fantastiska människor som man har runtomkring sig så man känner sig trygg på något sätt ändå. Man hör hur de jobbar, pratar och peppar varandra. Jag kan bara säga att jag är tacksam.

“TROJA VALDE ATT VÄNTA PÅ MIG”

När beskedet kom att Forsberg skulle tvingas till operation var det ingen tvekan från klubben. En ersättare skulle inte plockas in, utan Troja skulle vänta på tränaren som redan spenderat två säsonger i laget.

– Jag meddelade alla vad som hade hänt, men då hade jag inget ultraljud då så vi visste inte riktigt vad det innebar. Vi gick på is redan i början på augusti och det som sades då var att man var lite osäker på när operationen skulle göras. Man visste inte om det skulle göras i närtid, om det skulle göras om ett år eller om det skulle dröja ännu längre. Det hade jag inget svar på just då, men efter ultraljudet varnade jag “Danne” (Daniel Håkansson). Jag visste inte om operationen skulle hända under våren eller senare. Sedan fick jag ett datum och då meddelade jag “Danne” om det och då finns det några alternativ att jobba med. Troja valde då att vänta på mig, säger han och fortsätter:

– Johan (Benker) och “Danne” tog då laget och coachade dem under min frånvaro. Det var beslutet som togs helt enkelt och det fungerade jättebra. Jag är tacksam för att de hade kunnat säga “då letar vi efter en ny tränare” på grund av att jag skulle vara borta så pass länge, men “Danne” sa att det inte var aktuellt och då valde vi att jobba vidare internt. Sen var det inte så mycket mer med det. Jag var tillbaka efter två månader och för min egen del var det fortfarande lång tid kvar på säsongen, då vi spelade hela vägen fram till 1 maj.

Tillbaka kom Forsberg och efter återkomsten nådde Troja-Ljungby det yttersta målet att ta en plats i Hockeyallsvenskan.

– Det blir en stor glädje. Man får betalt för tre års hårt arbete som jag har lagt ner, sedan jag kom hit. Tillsammans med alla ledare och spelare samt all annan personal får man lite betalning. Det blir lite som att vinna någonting. Vi fick ingen pokal, men i och med att det bara är ett lag som går upp blir det som att vinna någonting. Det var en oerhört skön känsla att man får betalt för det. Det blir också en lättnad på slutet när man vet hur in i helvetet svårt det är. Man vet vilket jävla nålsöga det är man ska ta sig igenom för ett Division 1-lag.

– Det är allettor, det ska spelas om placeringar och det är playoff i bäst av tre. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag hade rekommenderat Hockeyettan att göra om systemet så det blir bäst av fem. Bäst av två är ju jäkligt skört och sedan ska du igenom det snoriga playoffet med de bästa lagen, som är jäkligt jämna. Efter det ska du genom en kvalserie så på sex matcher har du råd att förlora en match. När du ställs inför kvalserien har du råd att förlora en match ungefär och det är ju jäkligt tufft, svårt och lättnaden att lyckas där blir ju jäkligt skön på något sätt. Man kan andas ut och tänka “Fyfan vad gött för alla inblandade”. Det var kul att få vara med halva allettan, hela playoffet och hela slutspelsserien. Att till slut få stå som segrare var bara en fantastiskt rolig vår som vi fick tillsammans allihopa.

Hur mår du idag efter operationen?

– Jag mår jättebra och ska faktiskt nu åka i väg till gymmet för att träna. Jag har återhämtat mig på ett bra sätt och fysiskt och konditions mässigt är jag tillbaka till där jag var innan operationen. Det har gått utmärkt utifrån allt som har varit.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån Troja firade uppflyttningen i fjol rejält.

“VI BEHÖVER FAN INTE BE OM URSÄKT”

Forsberg är tillbaka på tränarbänken i Hockeyallsvenskan efter att ha lämnat Västerviks IK under brinnande kvalspel 2017/18. Starten för nykomlingarna i den svenska andraligan var tuff, och på de första fyra matcherna gick Troja poänglösa. Den tråkiga trenden kom däremot att vända efter de fyra inledande matcherna.

Sedan laget tog emot Vita Hästen på hemmaplan har de inte lämnat en enda match poänglösa och utöver det måste man räkna in tre starka bortasegrar mot Björklöven, Almtuna och Karlskoga så sent som i fredags.

– Det är jättebra att vi har spelat bra borta och att vi har fått med oss lite poäng. Jag tycker att vi spelade rätt bra mot Almtuna och Södertälje borta de första matcherna, men vi fick inte med oss några poäng. Tittar man på statistik från matcherna så kanske vi borde haft med oss en poäng, men av olika skäl fick vi inte med oss det. På slutet här nu har det jämnat ut sig lite grann och vi har fått ut lite poäng retroaktivt. Det brukar bli så ibland i hockey. Man spelar bra ibland, men får ingenting med sig och ibland spelar man lite snålare eller sämre och så vinner man, det är lite typiskt, säger han.

Både Karlskoga och Björklöven har inför säsongen tippats sluta högt i tabellen. När nykomlingarna har varit på besök har de trots detta visat att det går att konkurrera med bjässarna.

– Det är starka segrar och tittar man på hur matcherna har utvecklats så behöver vi fan inte be om ursäkt heller. Vi har gjort riktigt bra bortaprestationer och tittar man på matchen i går blir vi lite ansatta i den andra perioden, när vi drar på oss tre stycken tvåor. Matchbilden svänger ju över lite, men jag tycker att vi kopplade greppet i slutet av första, och i tredje vrider vi tillbaka matchbilden och spelar riktigt riktigt bra. Sedan kunde vi hålla undan till slut då de kommer hårt mot oss i slutet, men det har varit bra prestationer av killarna. Vi har varit ute en hel del redan här i början och av de nio matcherna vi har spelat har sex varit borta. Vi har varit upp till Norrland och Stockholm några gånger. Det är inte så jättenära till Västervik heller så vi har varit ute och åkt en hel del redan så här tidigt på serien.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån Roger Forsberg.

“ETT DJÄVULSKT JOBB FRAMFÖR OSS”

Trots att det just nu blåser positiva vindar kring klubben kommer det bli förändringar i laget under säsongen. Att var nykomlingar till en serie betyder att man har flera tuffa utmaningar att ta sig förbi under en säsong.

– Det är jättekul såklart att få vara med och bygga upp någonting. Sen är det ju så att vi är nykomlingar. Alla tror att vi ska åka ur den här serien och vi har använt det lite som bränsle när vi jobbar. Vi har varit jävligt noga med vårt sätt och att ta detta steg för steg. Det är 43 omgångar kvar så vi har ett djävulskt jobb framför oss. Vi är i en fas nu där vi ser att vi behöver förstärka laget och det är inte så att det är något fel på de här killarna som spelar matcherna nu, men vi ser att vi får gå på hörntänderna.

– I går på “lineupen” hade vi tio av tolv forwards som spelade i Division 1 i fjol. Det kommer att slita och vi behöver ha fräscha kroppar och fräscha ben som nykomling. Vi behöver ha en lite bredare forwardsuppsättning än den vi har just nu och det är en del i bygget. Vi började lite försiktigt för att se vart det tog vägen och den här truppen har gjort det riktigt bra hittills, det finns ingenting att anmärka på. Däremot behöver de lite avlastning och av lite skickliga spelare som kan hjälpa oss framåt i serien. Det kommer att slita när man är tolv till tretton forwards.

På upptaktsträffen sa du “Sportchefen har sparat en hel del kronor. Han är snål; smålänning”. Finns det pengar kvar?

– Det var lite skämtsamt såklart, men ska man ta det här från början så fick “Danne” en budget och då var det tydligt hur många kronor han skulle kunna använda. När han sedan hade byggt klart laget så visade det sig att de ekonomiska resultaten hade blivit lite bättre än förväntat så att han fick en hel del kronor över, men då hade han redan byggt det här laget. När vi kom igång sedan i augusti fick han lite extra till budgeten och de pengarna kommer vi försöka använda för att försöka hitta spelare som dels kan bredda truppen och spetsa truppen. Det kommer vi att behöva. Läget förändrades lite för “Danne”, men då hade han redan byggt klart det här laget och det var jättebra att vi fick en höjd budget som vi kan nyttja nu eller framöver.

Det är inte så att du har börjat fundera över en löneförhöjning?

– Vi får se, säger Forsberg samtidigt som han skrattar och fortsätter

– Jag har ett utgående kontrakt här så vi får se om de kommer med något här i närtid. Annars kanske man får hota lite med löneförhöjning.

Trots den fina formen vill tränaren tona ned förväntningarna och det är tydligt vad Troja-Ljungby har som mål den här säsongen. För en nykomling handlar det först och främst om att hänga kvar.

– Vi har tagit tio av tolv poäng de senaste fem matcherna, tror jag att det är. Det är starka papper för ett lag som är nykomlingar i Hockeyallsvenskan. Det är inte att vi ploppar upp lite då och då, utan vi har nu tagit poäng fem matcher i sträck här. Förväntningarna ska inte dra iväg för det, utan vi ska sitta lugnt i båten och ta det lite metodiskt. Vi vill bli bättre för varje omgång och så vidare. Det är vår melodi tror jag. Våra förväntningar är att etablera Troja i Hockeyallsvenskan och det är enkel matematik för oss som nykomling. Det handlar bara om att vara bland de tolv bästa och ges det möjlighet till att riva någon placering uppåt i tabellen tackar vi inte nej till det. Det är i slutändan spelet som kommer tala för var man slutar i tabellen och vi vill bli bättre för att etablera oss i Allsvenskan, säger han för att sedan avsluta:

– Varje gång pucken släpps så har vi möjligheten att plocka poäng. Kan vi bygga på detta och vara fortsatt stabila så kommer det över tid ticka in lite poäng, vilket innebär att målen och förväntningarna kan komma att förändras.

