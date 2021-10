Mardrömsinhoppet: Svensken släppte in två mål på tre skott

Ottawa Senators förlorade mot New York Rangers efter att Rangers vänt matchen från 2-0-underläge till 3-2-vinst på tre och en halv minut.

Syndabocken i matchen blev Anton Forsberg som hoppade in sent i matchen och släppte in två mål på tre skott.

– Forsberg satt på bänken hela matchen och sedan med sex minuter kvar fick han gå in iskall, sa Ottawa-tränaren D.J Smith till NHL.com efter matchen.

Ottawa Senators gick med stormsteg mot segern när de i natt tog emot New York Rangers på hemmaplan. 14 minuter in i den tredje perioden hade Ottawa ledningen med 2-0, men matchbilden skulle snabbt ändras.

New York Rangers kunde genom Chris Kreider hitta nätet bakom Matt Murray, som efter det insläppta målet lämnade isen med en skada. In kom ersättaren Anton Forsberg, som hade en tuff kväll.

På tre skott släppte Forsberg två förbi sig och Rangers kunde därmed på tre och en halv minut vända matchen till ställningen 3-2, vilket även blev slutresultatet.

– Riktigt tufft. Forsberg satt på bänken hela matchen och sedan med sex minuter kvar fick han gå in iskall. I fyra mot fyra lät vi bara Lindgren stå där och sätta pucken. Du måste vara mer desperat i slutet av matchen och speciellt när du har en målvakt som inte fått ett skott på sig tidigare i matchen, sa Ottawa-tränaren D.J Smith till NHL.com efter matchen.

Forsberg har tidigare under säsongen imponerat. Speciellt i hans första match mot Toronto för lite mer än en vecka sedan, då han stoppade 46 av 48 skott emot.

Ottawa Senators – New York Rangers (1-0, 0-0, 1-3)

Ottawa: Nick Paul (2), Josh Norris (2).

New York: Chris Kreider (4), Ryan Lindgren, Barclay Goodrow (2).