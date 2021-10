Stjärnorna uppges ha inlett kontraktsförhandlingar

Två av de främsta spelarna som blir restricted free agents nästa sommar är Norris Trophy-vinnaren Adam Fox samt tidigare draftettan Jack Hughes.

Nu uppger dock Pierre LeBrun på The Athletic att New York Rangers och New Jersey Devils har inlett förhandlingar med sin respektive stjärna.

Under årets lågsäsong var det flera restricted free agents som väntade länge med att skriva nya kontrakt. Bland annat Brady Tkachuk som missade ett antal matcher på grund av att förhandlingarna drog ut på tiden.

Det verkar dock vara ett scenario som lagen vill undvika nästa år.

Två av de främsta spelarna som sitter på utgående kontrakt och blir RFAs nästa sommar är Adam Fox i New York Rangers och Jack Hughes i New Jersey Devils.

Nu uppger The Athletic Pierre LeBrun att klubbarna har inlett kontraktsförhandlingarna med respektive stjärnas agent i hopp om att få en lösning klart tidigt.

Fox, som vann Norris Trophy som NHL:s bästa back i fjol, vore tillgänglig för ett offer sheet nästa år om Rangers inte kommer överens. Enligt LeBrun vore det dock inte troligt att Fox skulle skriva på ett offer sheet. Han spekulerar i att Fox skulle kunna få ett kontrakt likt Cale Makars (9 miljoner dollar per säsong över sex år). New York Rangers behöver dock ta tillvara på sitt lönetaksutrymme då de båda stortalangerna Kaapo Kakko och Alexis Lafrenière ska ha nya kontrakt de kommande två åren.

Hughes, som draftades som etta av Devils 2019, kan enligt LeBrun skriva sitt kontrakt inom ett par månader om allt går som planerat i förhandlingarna. Han spekulerar i att Devils kommer att vilja skriva ett långtidskontrakt upp mot åtta år.

