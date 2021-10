Timrå har det väldigt tungt i SHL just nu.

Då får de skarp kritik av C More-experten Sanny Lindström för sitt försvarsspel i dagens match mot Färjestad.

– Det är ju amatörmässigt dåligt av nykomlingen, säger experten i C Mores studio.

Det går väldigt tungt för nykomlingen Timrå IK i SHL för tillfället.

De har sju raka förluster inför dagens drabbning mot Färjestad och även om de tog ledningen i den första perioden så rasade korthuset i den andra och de tappade till underläge 3-1.

I C More-studion belyser då experten Sanny Lindström lagets svaga försvarsspel i samband med Färjestads mål där Jens Lööke tappar pucken vid egen blålinje och Gustav Rydahl kan skicka in 2-1 till FBK.

– Det är alldeles för dåligt av Timrå. Man åker och dribblar på egen blå och det en tre-mot-ett situation för Färjestad. Det är ju amatörmässigt dåligt av nykomlingen, säger Sanny Lindström.

”DE MÅSTE LÄRA SIG DET”

Han får medhåll av expertkollegan Staffan Kronwall.

– Man får inte tappa pucken där, speciellt inte mot den kompetensen som finns i Färjestad. Sedan tycker jag även att (Joey) LaLeggia prioriterar nästa situation fel. Han ska skydda framför målet och ta bort Rydahl i det läget, säger Kronwall.

I pausen utvecklar Sanny Lindström sedan sina tankar kring målet och Timrås försvarsspel.

– Det är Timrås tolfte match, en fjärdedel in i säsongen. När ska man förstå hur man ska spela? Att man blir straffad i den här ligan. Jens Lööke får pucken här och har all tid i världen att ta ett beslut, han väljer att hålla i den och så blir det tre-mot-ett, säger experten och fortsätter:

– Det är så amatörmässigt svagt försvarsspel. Det här ska man visa i bussen hem nu och säga: ”Ska vi vinna en match i den här ligan så kan vi inte spela på det här sättet”. De måste lära sig det.

Matchen pågår och Färjestad leder med 3-1.

