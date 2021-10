Timrås lagkapten Christopher Liljewall var arg efter Färjestads 1-1-mål och ifrågasatte domarnas beslut.

Enligt målvakten Jacob Johansson sade domaren att det blev mål för att han var utanför målgården – en förklaring som TIK-keepern inte köper.

– Jag tycker inte det betyder att man får slå någon i huvudet, säger Johansson till Sundsvalls Tidning.

Timrå förlorade med 4-1 mot Färjestad under lördagseftermiddagen.

Efteråt var lagkaptenen Christopher Liljewall irriterad efter att FBK:s 1-1-mål godkänts trots att Timrås målvakt Jacob Johansson fick en klubba i huvudet av Linus Johansson.

– Det är inget att snacka om. De sade tydligt och klart att målet vi gjorde senast inte skulle godkännas. Detta är väl en ännu värre situation där han får klubban ganska ordentligt i bakhuvudet. Det har varit så tidigare under säsongen, det är inte mycket som vi får med oss. Tyvärr så är det ju ett väldigt viktigt mål, säger Liljewall till C More och fortsätter:

– De är ändå fyra stycken så jag tror egentligen att någon borde ha sett det men det är domarna som dömer och det är bara att acceptera. Men jag tycker faktiskt att det är en ganska solklar situation. De har gått ut med nya direktiv och då ska ju verkligen inte det här gälla.

”SKA TA ANSVAR FÖR SIN KLUBBA”

Jacob Johansson själv menar dock att domaren såg situationen men menade att det fortfarande blev mål för att han är utanför målgården.

– Jag hade klivit ut för att täcka av vinkeln. Jag har inte sett situationen, men någon tog sig in på mål och jag fick en klubba i huvudet. Jag frågade domaren efteråt men han sade att jag var utanför målgården. Jag tycker inte det betyder att man får slå någon i huvudet. Det var förmodligen inte menat, men man ska ta ansvar för sin klubba, säger målvakten till Sundsvalls Tidning.

Timrås back Per Svensson var den som var i närkamp med Linus Johansson i samband med målet och enligt honom är det oklart vems fel det var.

– Jag försökte stänga honom och lyfta hans klubba. Den åkte upp i masken och jag vet inte om det var jag eller han som orsakade det. Men den var där uppe. På något sätt får man anta att de tar rätt beslut på isen, säger Svensson till ST.

