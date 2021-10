Elias Lindholm sköt sitt första hattrick i mars 2015.

Under lördagskvällen kom det andra då han prickade in tre mål när Calgary Flames vann med 4-3 över Washington Capitals.

Calgary fick en drömstart på matchen. Succéforwarden från vårens VM, Andrew Mangiapane, sköt 1-0 till Flames nio minuter in i perioden och därefter kunde Elias Lindholm utöka till 2-0 med sitt fjärde mål för säsongen.

I slutet av perioden kunde den svenske stjärnforwarden sedan även sätta sitt andra mål i matchen för 3-0 och vilket mål det var. Lindholm var inne i boxplay och jagar efter en puck som dumpas ut av Calgary.

Lindholm är snabbare än Washingtons back John Carlson som också jagar pucken och svensken bara knuffar undan Carlson och roffar åt sig pucken. Han gör sedan en lång dragning och rundar Vitek Vanecek i kassen för att lyfte upp pucken i nät.

Walk With Elias 💪💪 pic.twitter.com/ReT0GPG5zO

3-0 till Calgary efter 20 spelade minuter och bortalaget såg ut att kunna gå mot en säker seger.

Washington bytte dock målvakt, ut med Vanecek och in med Ilja Samsonov, och det gav effekt. Först kom 1-3 genom Jevgenij Kuznetsov och därefter fick vi se en debutmålskytt.

Martin Fehérváry är född i Slovakien men flyttade till Sverige som tonåring och har fått stora delar av sin hockeyfostran i Sverige. Han debuterade i SHL redan som 16-åring och är därmed den sjätte yngste spelaren någonsin att få göra en match i SHL. Totalt spelade han 59 SHL-matcher för Malmö Redhawks och HV71 samt 42 matcher i HockeyAllsvenskan för Oskarshamn innan han stack över till Nordamerika.

Under lördagskvällen gjorde Fehérváry sin elfte NHL-match i karriären och då kom även det första målet då han snärtar in pucken i bortre hörnet bakom Calgarymålvakten Dan Vladar.

Marty's 1st career NHL goal came just when needed 🔥 pic.twitter.com/isOIqZR98M