NHL 22 – så bra är årets hockeylir

NHL-säsongen är äntligen igång, och med det som vanligt en ny upplaga av EA Sports klassiska Tv-spel. Vad har hänt sen sist?



Största förändringen är givetvis den nya spelmotorn Frostbite, som vi spelfantaster tjatat om i många år. NHL-serien har annars varit ett litet sorgebarn för EA Sports, och hamnat i skymundan av stora spel som FIFA och Madden. Så pass att det känts som att inga resurser har satts in på säkert 6-7 år, om inte mer. Så en ny spelmotor var högst välkommen.

Och visst märker man skillnad. Det känns mer hockey, det är skarpare grafik och spelarna rör sig mjukare på isen. Tempot känns lite lägre, men ändå är det fart och fläkt när man drar igång anfallen. Puckarna studsar som de ska (det är svårare än man kan tro att programmera) och kollisioner känns realistiska.

Kanske inte kul för de som gillar att spela med SHL-lag, men för de stora NHL-stjärnorna har EA Sports lagt till mekanik som de kallar ”X-Factor”. Kort och gott egenskaper som gör superstars unika i sitt spelsätt för t.ex. passningar, skott och – för målvakter – räddningar.

Stora men få uppdateringar sen NHL 21

Förutom spelmotorn och X-Factor – som visserligen rätt stora nyheter – är det inte mycket annat som får en att höja på ögonbrynen för NHL 22. Lite uppfräschade menyer, men i det stora hela samma spellägen som vi vant oss vid de senaste åren. Inklusive det nya från förra året – HUT Rush (en arkadliknande spelform i nedan nämnda HUT).

Det största dragplåstret (och intäktskällan) i spelet är Hockey Ultimate Team, eller HUT. Där öppnar du paket och hoppas vinna just de största stjärnorna till ditt egenkomponerade lag som du sedan använder för att spela offline och online för att just få ännu mer paket och ännu större stjärnor. Och givetvis ha kul på vägen.

För de som hellre vill spela ”riktig hockey” finns World of CHEL där du skapar din egen spelare och lirar i olika spelformer för att ranka upp dig själv. EASHL är det mest populära spelläget, där du tillsammans med riktiga lagkompisar möter andra spelare live. Det har till och med anordnats E-sportmästerskap i NHL med just detta spelläge som bakgrund, med rätt fina prispengar. Även SM spelas, under namnet SCL, anordnat av NHLGamer.

Vill du lira utan internet?



Offline då – ja där finns det inte mycket att hämta nuförtiden, där de flesta vill spela online. Men du kan fortfarande köra Franchise som en General Manager, eller Be A Pro som spelare för att ta dig fram i karriären. Spellägena har fått sig några lyft sen NHL 21, men är ganska långt ifrån att likna det rollspel EA Sports försöker få det till. Men regniga dagar i en sommarstuga utan internet kan det säkert vara väldigt trevligt att spela.

I sin helhet är NHL 22 ett uppsving från sin föregångare. Att de äntligen tagit in Frostbite är inte en dag för tidigt, och det visar sig i både spelkänsla och grafik. Det är ett riktigt roligt spel, vare sig du är onlinespelare eller föredrar lite lugn ”avkopplad” hockey. NHL 22 har länge varit ett sorgebarn för EA Sports i både budget och nedladdningar, men i år har de skapat förutsättningar för att spelserien ska få liv igen.



Betyg: 4/5



Fotnot: Spelet finns även i en lite mer avancerad version av NHL 22 till Nextgen-konsolerna Playstation 5 och Xbox Series X/S. Grafiken är ännu lite fräschare, menyerna snabbare och spelet känns ännu mer levande i det nya formatet. Men eftersom de allra flesta fortfarande spelar på PS4 och Xbox One är det den versionen som är testad.



Spelet går att köpa direkt hos EA Sports, men går även att köpa direkt i din konsol för att ladda ner.