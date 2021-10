Utlånad från Malmö – får matchstraff för tackling mot huvudet

I matchen mellan Troja-Ljungby och Almtuna fick utlånade Malmöforwarden Eric Engstrand lämna redan i den första perioden. Engstrand tilldelades då ett matchstraff för tackling mot huvudet.

Eric Engstrand lånades ut i slutet av september från Malmö Redhawks till Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan. Avtalet mellan klubbarna är att 21-åringen är utlånad från match till match.

I och med Fredrik Händemarks återkomst till Malmö öppnade Troja-Ljungby tidigare i dag för att chansen är större att Engstrand stannar i klubben.

– Ja, det innebär en större möjlighet att Eric stannar här lite längre. Däremot hörde jag ryktesvägen att Malmö hade en skada på en spelare nu... Så det kan gå fort. Men när Malmö plockar in spelare så kommer Eric närmare oss. Sen är det fortfarande ett låneavtal vi har med Malmö som gäller dag för dag, vecka för vecka. Jag har kontakt med Malmö och än så länge är Eric kvar här. Jag tror att Malmö ser det som en bra grej att Eric får lite lugn och ro och kan ta avstamp härifrån. Men vi vet också att om de får många skador så åker han ner, så enkelt är det, sade sportchefen Daniel Håkansson till Smålänningen då.

I kvällens match fick Eric Engstrand däremot lämna redan i första perioden. Detta efter att talangen tilldelats ett matchstraff för tackling mot huvudet.

Engstrand kom sent in i situationen och delade då ut en tackling som tog mot huvudet på Anton Björkman i Almtuna. Under den fem minuters långa utvisningen fick Almtuna inte hål på Troja-Ljungby.

Matchen pågår fortfarande och Troja-Ljungby leder just nu med 4-3…

TV: Tre Perioder med fokus på SHL och OS

Matchrapporter: Förlustsviten bruten för Malmö – efter 5-3 mot SSK J20 Nio raka segrar för Linköping – efter 2-1 mot Malmö Alexander Suzdalev tvåmålsskytt för HV 71 i segern mot Malmö Örebro Hockey svårslaget borta – har nu åtta raka segrar Ryck i sista perioden avgjorde för Färjestad borta mot Malmö