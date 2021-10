Nu är det klart. Dmytro Timashov ansluter till Brynäs IF. Han har skrivit på för två år.

– ”Dima” är stark i kroppen, tekniskt bra och har ett spelsinne av hög klass, säger sportchef Johan Alcén.

Efter en pigg start på säsongen har Brynäs förlorat sex raka matcher. Nu försöker man vända trenden genom att ta in NHL-meriterade Dmytro Timashov på ett tvåårsavtal.

Det bekräftar man via sin sajt.

– Alcén och jag har haft mycket kontakt och han har berättat om det nya tänket i Brynäs. Det här känns helt rätt för mig och jag ska försöka komma in med mycket energi och göra allt jag kan för att hjälpa laget att vinna matcher. Det kommer säkert ta lite tid att anpassa sig till en större bana men sen tror jag att det kommer gå bra, säger 25-åringen.

NHL-MERITER

Värvningen har delvis finansierats av supporterinitiativet “Fansens värvning”.

– Det är galet häftigt vilket engagemang det finns kring Brynäs och jag själv är grymt stolt över att vara en del av den fantastiska gemenskapen som finns runt klubben, säger sportchef Johan Alcén.

Dmytro Timashov har under säsongsinledningen tillhört New York Islanders, men det kontraktet bröts under tisdagskvällen. Han hann den här säsongen bara göra en AHL-match för farmarlaget Brideport Sound Tigers. Förra säsongen gjorde han elva poäng på 22 AHL-matcher och fick även göra en NHL-match. Totalt har han gjort nio poäng på 45 NHL-matcher och 118 poäng på 225 AHL-matcher.

– Det brukar alltid vara en anpassningsperiod när man ska gå från liten till stor rink och han har spelat där borta i många år nu men vi tror att han kommer att acklimatisera sig på ett bra sätt till spelet här, säger Alcén.

Timashov blev känd för den breda massan under JVM 2016 då han gjorde sju poäng på sju matcher.