– Han är tidernas kapten, säger Leksandsstjärnan till hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan förra säsongen gjorde Max Veronneau lite av en succé i Oskarshamn. På 25 matcher svarade han för tolv mål och totalt 18 poäng. Den här säsongen har 25-åringen från Sandy Hill i utkanten av Ottawa inlett starkt. På tio matcher har han så här långt i Leksandströjan svarat för sju mål och totalt 15 poäng.

- Sandy Hill? Det är som en lite förort till Ottawa. Ottawa Senators var också mitt favoritlag då jag växte upp, berättar Max Veronneau då hockeysverige.se träffar honom för en intervju invid ett kylslaget Siljan i utkanten av Leksand.

- Favoritspelaren då jag växte upp var (Daniel) Alfredsson. Han är tidernas kapten så det är inte någon tvekan att det var han.



Max Veronneau var inte ensam om att spela hockey i familjen. Hans syster yngre Sophie Veronneau spelade bland annat för Ottawa Lady Senators.

- Ja, hon spelade även då hon gick på college i Yale. Nu går hon på "medical school” för att bli läkare, men spelar inte längre.



Vid sidan av hockey är det en annan sport som ligger Max Veronneau varmt om hjärtat.

- Jag spelar mycket golf. Jag älskar verkligen att spela golf och det är också vad jag försöker göra då jag har tid över, säger Max Veronneau som tillbringat den ganska kalla dagen i Leksand på golfbanan strax intill Riksväg 70.

- Banan var fortfarande i väldigt bra skick trots att det är ganska kallt idag. Eftersom jag, som sagt var, älskar att spela golf så tyckte jag att det var väldigt kul att vara där ute och spela även om det var lite kallt.



Du gick fyra år på Princeton University, hur viktig är en bra utbildning för dig?

- Den är väldigt viktig. Man vet aldrig hur länge hockeykarriären kommer vara så då är det bra att ha en bra utbildning i ryggen.

- Jag hoppas att den inte behöver komma till användning, men behöver jag det så är det skönt att ha den med mig i bakfickan.

Max Veronneau (till höger) Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports





"HELA UPPLEVELSEN VAR SURREALISTISK"

Att Max Veronneau trivdes under sina fyra år på Princton råder det inga som helst tvivel om.

- Det var fantastiskt, säger 25-åringen samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

- Hela upplevelsen med skoltiden var surrealistisk och jag lärde där känna några av dom som är mina bästa vänner idag. Även om skolan var tuff så var atmosfären och folket där fantastiska. Vi hade väldigt kul under min tid där.



Vad ser du som det största ögonblicket som hockeyspelare där?

- När vi vann ECAC-mästerskapen, 2018. Hela den säsongen var fantastisk, säger Max Veronneau som kom med i ECAC All Star team samma säsong, tillsammans med bland andra Norris Trophy-vinnaren Adam Fox och Seattle Krakens forward Ryan Donato.

Säsongen 2018/19 fick Max Veronneau debutera i NHL för hemmaklubben Ottawa Senators, en klubb han följt på nära håll sedan han var barn.

- Jag var ganska nervös hela den dagen, skrattar Leksandsforwarden och fortsätter:

- Hela den upplevelsen jag skulle få vara med gjorde att jag såklart var väldigt nervös. Jag hade aldrig trott att det skulle hända, men nu var jag där och det skulle hända den dagen.

- Mina föräldrar, hela familjen och säkert 20 av mina vänner på plats så det var coolt att få dela den upplevelsen med dom. Det är svårt att beskriva känslan eftersom det var en unik upplevelse.



Och dessutom i din hemstad…

- Ja, vilket gjorde det extra speciellt och väldigt roligt.



Vilket ser du som största ögonblicket med Ottawa Senators?

- Mitt första mål var ganska coolt. Nu minns jag inte exakt när det var, men vi mötte Vancouver.

"BESVIKEN ÖVER HUR SÄSONGEN BLEV"

I februari 2020 fick Max Veronneau beskedet att han var trejdad till Toronto.

- Ja, jag trejdades till Toronto i slutet av den säsongen, men då kom Covid så jag spelade inte många matcher för Marlies.

- Jag var inte besviken över att bli trejdad, men jag är besviken över hur hela den säsongen blev för mig. Jag hade just vant mig med att spela i NHL. Sedan blev jag skadad och var borta några månader och efter det trejdad. Det kom sak på sak hela tiden och det hände mycket under den säsongen.

- Nu har jag gått vidare och den här säsongen har så här långt fungerat mycket bättre.

Bildbyrån





Efter den i Max Veronneaus ögon misslyckade säsongen i NHL och AHL skrev han på för Oskarshamn inför säsongen 2020/21.

- Covid gjorde att det var svårt att hitta något lag att spela för eftersom lagen inte visste om det skulle bli spel eller inte. Dessutom började NHL supersent.

- Då fick jag en förfrågan i december från Oskarshamn om jag ville åka dit och spela. Jag tänkte ” varför inte?”. Jag åkte dit för att prova på hur det skulle vara att spela där eftersom jag inte visste hur det skulle bli i Nordamerika.

- Idag är jag superglad över att jag fick chansen att komma över hit till Oskarshamn och sedan hit till Leksand.



Blev det en stor omställning för dig i själva spelet?

- Lite såklart eftersom isen är större här. Annars är hockey hockey. Det finns bra spelare här och det finns bra spelare i NHL så det handlar om att fortsätta jobba hårt.

- Jag gillar också att det är större isar här eftersom jag får mer utrymme för min skridskoåkning.



Du är en väldigt bra skridskoåkare, hur har du nått dit?

- Genom att vara i bra form och åka mycket skridskor, skrattar Max Veronneau som i våras valde att lämna Oskarshamn för spel med Leksand.

- Jag såg det som en bra chans att få komma hit. Leksand hade ett väldigt bra lag förra säsong. Man berättade om vilken roll jag skulle få här samtidigt som jag visste att det här laget har en väldigt stor fan-base.

- Jag är glad att jag tog den här chansen, men det var inget fel på Oskarshamn heller. Det var en bra klubb, men jag ville flytta vidare och tycker att det var ett bra beslut jag tog.

"HOPPAS DET GÅR BRA FÖR DEM"

Hur ser du tillbaka på din säsong i Oskarshamn?

- Målet var att inte hamna i kvalet, vilket vi inte gjorde. Jag ville såklart att vi skulle ta oss till slutspel, vilket vi inte heller gjorde. Jag tror deras mål den här säsongen är att ta sig till play off.



Max Veronneau hyllar också Oskarshamns coach, Martin Filander.

- Jag gillade honom som coach. Nu spelade laget bra för honom och det är ett gott tecken för en coach när laget spelar bra.

- Jag tycker att han verka ha gjort ett bra jobb den här säsongen också. Oskarshamn är svåra att spela mot just nu. Jag hoppas att det kommer gå bra för dem, men att det går lite bättre för oss.



Nu är du här i Leksand, hur ser du på att bo och leva på en så här liten ort?

- Det är som du säger ett litet samhälle, men det är väldigt fint här. Folket är trevliga, dom små butikerna och restaurangerna är bra så jag har så här lång trivts väldigt bra här.

- Sedan är jag lite rädd för vädret här. Det ju redan lite kallt. Nu är jag från Kanada så jag borde klara av vädret ganska bra ändå, säger Veronneau med glimten i ögat.



Hur ser du på din egen säsong så här långt?

- Personligen har det fungerat bra så här långt. Det har varit en rolig säsong och extra kul att även få spela CHL-matcher och se andra länder. Nästa gång kommer vi spela i Österrike och det ska bli kul.

- Laget har vunnit mycket senaste tiden efter att vi haft en trög start. Vi kom tillbaka och spelar väldigt bra just nu.

Max Veronneau Ronnie Rönnkvist





HYLLNINGEN: "ALLA ÄR SÅ HÖGLJUDDA"

Max Veronneau spelar mestadels i en kedja tillsammans med Carter Camper och Patrik Zackrisson.

- Båda två är väldigt bra hockeyspelare. ”Zacke” är en spelare som jobbar hårt och är bra i defensiven. Carter är väldigt bra passningsspelare, en av dom bästa jag sett.

- Jag gör vad jag kan för att hjälpa dom här två. Så för mig är det bara åka så snabbt jag kan så får jag passningarna.

- Sedan är fansen i Leksand fantastiska. Det är en väldigt unikt att spela här. Fansen är högljudda och väldigt engagerade.

- När vi var i Stockholm och spelade mot Djurgården… Nu var det första matchen efter att allt öppnat upp, men det var massor av flaggor och fans i vår hörna. Det var fantastiskt.



Och sedan fick du uppleva fansen på hemmaplan mot Brynäs.

- Brynäsmatchen var galen, men jag tycker alla matcher vi har spelat efter att det öppnat upp varit häftiga. Alla är såg högljudda, engagerade och passionerade. Det är verkligen kul att spela inför den här publiken.



Vad ser du själv som Leksands målsättning den här säsongen bör vara?

- Leksand kommer från en säsong där dom åkte ut i första slutspelsrundan mot Örebro. Nu vill såklart vi göra det bättre så målet är att först ta oss till "play off" och sedan ta oss längre.

- Det är en lång väg dit så det gäller att spela bra hela säsongen, vara redo och hålla spelet uppe. Sedan får vi hoppas att play off kommer gå bra.



Det syns i ditt ansikte att du trivs med din hockey just nu.

- Vi spelar bra och jag har fått göra en del mål. Det är en lång säsong och det kommer vara en del gupp på vägen, men vi kommer lära oss från dom och hela tiden bli bättre och bättre som lag, avslutar Leksandsforwarden från Ottawa med ett stort leende.

TV: Studio Oddset med Frölunda i fokus