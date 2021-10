FBK-talangen blev Örebros guldkorn: "Tror dom ville ha mig kvar"

Leo Carlsson är Färjestadstalangen som nu - som 16-åring - slagit sig in i Örebro och tokhyllats av tränaren Stefan Klockare. Men hur hamnade han där? I en intervju med hockeysverige.se berättar Carlsson om karriärvalet, och chansen han fått i SHL.

– Jag ska försöka behålla min kreativitet som jag spelat med i J20 här, säger han.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Örebro har släppt fram flera mycket spännande juniorer under inledningen av säsongen. En av dessa är 16-årige Leo Carlsson. Så här långt har han spelat sex matcher och svarat för en assist. Han hyllades också av tränaren Stefan Klockare som sade att Carlsson är: "En gudabenådad hockeyspelare med huvudet på skaft därute". Tidigare under säsongen var han dessutom med i det svenska lag som spelade Hlinka/Gretzky Cup där Sverige slutade på en tredjeplats.

Men Leo Carlsson är inte närking utan växte upp i Karlstad och började spela hockey för Färjestad.

- Pappa (Kenneth Carlsson) har spelat hockey i princip hela livet. Han spelade bland annat i Färjestad, Sunne, Grums och Forshaga men också i USA. Han var en defensiv back till skillnad mot mig, berättar Leo Carlsson då hockeysverige.se frågar honom om varför det blev just hockey hemma i Karlstad.

- Jag började spela väldigt tidigt i ett lag. Det började med 02:orna och jag kommer ihåg att det var redan då jag gick på dagis.



Vilka var förbilderna och idolerna vid den här tiden?

- Det har egentligen alltid bara varit (Sidney) Crosby när jag var mindre, men nu är det många spelare som jag gillar…



Inga färjestadare?

- Nej, faktiskt inte några som jag hade som riktiga idoler, säger Leo Carlsson med ett leende samtidigt som Jhonas Enroth smyger förbi med sin gigantiska målvaktstrunk i den smala korridoren på Tegera Arena i Leksand.



Hur ser du tillbaka på tiden i Färjestad?

- Det var en bra och svinkul tid. Jag spelade med 03:orna där, alltså dom som var ett år äldre. Jag har många roliga hockeyminnen och kompisar från den tiden.

- Bästa hockeyminnet? Jag har inget speciellt, men jag skulle säga alla cuper som vi vann. Det var nog det roligaste med laget, att då få bo på hotell tillsammans och så vidare.

"DÅ VAR DET FÖR SENT - BLEV ÖREBRO"

Efter säsongen 2019/20 lämnade Leo Carlsson Färjestad för att försöka ta en plats i Örebros J18.

- Egentligen blev det bara som det blev. Jag fick inte vara med från början och träna med J18-laget i Färjestad utan bara med U16. Då tänkte jag att Färjestad kanske inte ville ha mig. Då kontaktade Örebro mig och efter det gick allt ganska fort.

- Sedan hörde Färjestad av sig och sa att man ville ha mig kvar, men då var det för sent. I stället blev det Örebro.

Leo Carlsson. Bildbyrån





Fick du någon motivering varför det drog ut på tiden hos Färjestad?

- Nej, men jag tror att dom egentligen ville ha mig kvar. Det var mer att jag inte såg det eftersom jag inte fick köra med J18-laget, vilket många andra fick. Då blev det så här.



Hade du någon koppling till just Örebro innan?

- Nej, det var mer att Örebro bara ligger en timme hemifrån. Sedan är det en väldigt, väldigt bra och fin förening också.

Leo Carlsson går på hockeygymnasiet i Örebro och ibland kan just kombinationen av skola och SHL bli lite stökig.

- Det går riktigt trögt faktiskt nu när jag är här med A-laget. Annars går det väl bra. Jag går barn och fritid. Det blir ändå mest hockey, men jag gör skoluppgifter också hela tiden.

- Det är ändå viktigt att klara skolan och inte bara skita i den. Nu flyttade jag till Örebro för hockeyn och inte för skolan, men det är såklart att skolan är viktig.

"BLEV SOM EN DRÖM"

Säsongen 2020/21 blev Leo Carlssons första i Örebro där han främst spelade J20-hockey. På 19 matcher svarade han för fyra mål och totalt nio poäng.

- Det blev egentligen som en dröm eftersom jag fick spela med J20 direkt, vilket jag inte visste innan. Självklart var det kul.

- Sedan tog säsongen slut ganska tidigt. Då var det bara segt. Det blev att vi i stället körde mycket fys med laget, men även lite is då och då. Sedan började vi med lite internmatcher under våren och då var det okej ändå.



16-åringen fick redan under samma säsong gå upp och träna med A-laget för första gången.

- Det var under slutspelet förra säsongen. Jag var med där uppe lite då och då, men jag spelade inga matcher. I början var det ovant, men jag kom ändå in i det fort.



Första SHL-matchen?

- Det var coolt. Vi mötte Frölunda i ett fullsatt Scandinavium. Det var nervöst fram till och med andra perioden. Då började det släppa lite.



Det gäller att ta plats, hur social är du i ett omklädningsrum?

- Ja, så är det. Jag brukar egentligen inte snacka så mycket i J20 heller och innan matcherna brukar jag fokusera på min egen prestation.



Har Niklas Eriksson sagt något om vad han förväntar sig av dig?

- Nej, bara att jag ska försöka behålla min kreativitet som jag spelat med i J20 här.

Leo Carlsson. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån





Kan du spela ditt spel även på SHL-nivå?

- Ja, ungefär så. Självklart är det högre fart och jag får mindre tid med pucken i SHL så jag kan inte riktigt spela på samma sätt, men nästan. Jag tycker att jag börjar komma in i det mer och mer.



Leo Carlsson fick innan seriestart göra debut i U18-landslaget under Hlinka/Gretzky Cup.

- Det var kul att bli uttagen, men det var svårt att spela första matchen. Jag kom såklart in i det mer och mer.

- Jag fick spela med spelare som jag inte kände sedan tidigare, vilket var lite svårt. Innan dess hade jag nästan bara kört center. Där fick spela forward, vilket också gjorde det svårt att komma in i alla, men framför allt var det kul och en ära att få dra på sig landslagströjan, avslutar Leo Carlsson.

TV: Från statistikskeptiker till statistiknörd





Matchrapporter: Leksand fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar Stark defensiv när Örebro Hockey vann mot Timrå Örebro Hockey slog Linköping i måljämn match i Behrn Arena Skellefteå fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar Stabil seger för Örebro Hockey – höll nollan