Kritiserar egna laget: "Det är så jävla bedrövligt"

Göteborg HC har förlorat tio raka matcher under säsongsinledningen.

Nu riktar lagets målvakt skarp kritik mot sina medspelare.

– Man är nöjd med att förlora och det tycker inte jag är okej, säger hon i Radiosporten.

Sofia Reideborn spelade endast en match under förra säsongen och då var det med Sundbybergs IK i Division 4.



Till årets säsong meddelade hon att det skulle bli en återkomst till SDHL och att det skulle bli spel i Göteborg HC.

I Göteborg har det sedan gått tufft och på tio spelade matcher har laget inte vunnit en enda. I Radiosporten talar Reideborn nu ut om besvikelsen i säsongsinledningen.

– Det är så jävla bedrövligt att jag vill bara lägga mig ner och gråta. Vi spelar så jävla dåligt i varenda match så jag fattar inte vad vi håller på med. Det är bedrövligt att titta på och det är bedrövligt att spela, säger hon till Radiosporten och fortsätter:

– Jag vet precis vilket lag det var jag kom till jag vet precis vilka jag saknade för, men det är frustrerande. Jag har spelat i SDE där vi också förlorade en massa matcher så jag är van vid det, men jag hade velat att vi krigade mer för poängen. Det känns som att man är nöjd med en uddamålsförlust. Det är inte det här att man verkligen vill vinna. Man är nöjd med att förlora och det tycker inte jag är okej.

Reideborn har vaktat stolparna i sju av Göteborgs matcher den här säsongen och kan än så länge noteras för en räddningsprocent på 88,8%. I genomsnitt har målvakten släppt in 4,4 mål per match under säsongen.

