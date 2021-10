Backen stannar i Djurgården: "Stannar på obestämd tid"

Alex Brännstam lånades ut till Södertälje SK, men hann bara med att spela en match.

Djurgården kallade tillbaka den 20-årige backen förra veckan och nu blir han kvar ett tag till.

– Alex Brännstam kommer att vara kvar i Djurgården på obestämd tid så som läget ser ut just nu, säger Södertäljes sportchef Mikael Samuelsson till lagets hemsida.



Alex Brännstam kallades tillbaka från sin utlåning till Södertälje SK, då Djurgården hade det kort om backar förra veckan.

I Södertälje blev det bara en match för den unge backen, som har dragit med en skada tidigare under säsongen.

"KOMMER INTE LETA ERSÄTTARE"

Tanken var att han skulle återvända till Södertälje i dag, men så blir inte fallet då klubben kan meddela att han blir kvar i Djurgården på obestämd tid.



– Alex Brännstam kommer att vara kvar i Djurgården på obestämd tid så som läget ser ut just nu. Han kallades tillbaka under förra veckan eftersom att Djurgården hade problem med skador på backen och dessvärre så drabbades de av ännu en backskada under lördagens match. När de har fullt lag igen är planen att han ska spela med oss. Vi kommer i dagsläget inte aktivt gå ut nu och leta efter en ersättare till Brännstam. Så länge som vi fortsätter plocka poäng kommer vi att jobba med den backuppsättning vi har, säger Södertäljes sportchef Mikael Samuelsson till lagets hemsida.

Brännstam kom till spel i både Djurgårdens match mot Luleå och Timrå. I matchen mot Timrå noterades han för två assist.

