TV: Skriver historia – första kvinnliga domaren i ligan

Totalt tio kvinnliga domare kommer att döma i AHL den här säsongen.

I natt skrevs det historia då Katie Guay blev första kvinnliga domaren att döma en match i ligan.

– Det är en adrenalinkick att vara ute på rinken som domare, precis som för en spelare, säger hon till The Globe and Mail.

Tidigare i veckan kunde AHL meddela att tio kvinnliga domare kommer att döma i AHL den här säsongen.

I natt skrevs det historia då Katie Guay blev första kvinnliga domaren genom tiderna att döma en AHL-match. Matchen spelades mellan lagen Wilkes Barre/Scranton Penguins och Lehigh Vally Phantoms.

– Det är en adrenalinkick att vara ute på rinken som domare, precis som för en spelare. Det tar tid att bygga upp sin trovärdighet i en ny liga och att vinna respekt hos spelarna och tränarna, säger hon till tidningen The Globe and Mail.

HISTORY MADE 🙌



Katie Guay becomes the first woman to referee in the AHL.



(via @TheAHL) pic.twitter.com/UhnwtNmdwE