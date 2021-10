Alnefelt – en vinnare i AHL-debuten

Max Lagacé startade matchen mellan stolparna för Syracuse, men efter att ha ådragit sig en skada i samband med sitt insläppta 3–3-mål lämnade kanadensaren över målvaktsspaden till den tidigare HV71-målvakten Hugo Alnefelt.

Alnefelt, som lämnade HV71 för spel i Nordamerika inför den här säsongen, tog över med den äran. I sin debutmatch inom den nordamerikanska proffshockeyn stoppade den 20-årige burväktaren 14 av 15 skott när Syracuse kunde besegra Lake Erie Monsters med 6–4.

Det enda insläppta målet kom med drygt tre minuter kvar, då Justin Scott stod för ett tröstmål för Monsters.

Alnefelt skrev i våras på ett treårigt entry level-kontrakt med en lönetaksträff på 850 833 dollar, enligt CapFrienldy.

***

Även Andreas Wingerli stod för en lyckad debut i AHL under natten till lördag, svensk tid. Det dröjde bara drygt tre minuter in i premiärmatchen mot Henderson Silver Knights innan den tidigare Skellefteåspelaren hade skrivit in sig i poängprotokollet för sitt Colorado Eagles. Detta efter att han spelat fram Callahan Burke till dennes 1–1-mål i matchen.

Tyvärr, för Wingerli och Colorados del, lyckades Silver Knights vinna matchen med 5–4.

***

För Wingerlis tidigare lagkamrat i Skellefteå, Jonatan Berggren, blev det också en assist i Nordamerika-debuten. Enköpingssonen stod för en passningspoäng till Turner Elsons 3–1-mål i den andra perioden i en match som Berggrens Grand Rapid Griffins vann mot Rockford Ice Hogs med 6–1.

***

Lukas Vejdemo blev den enda svenske målskytten i nattens AHL-hockey. Den 25-årige centern hittade rätt i numerärt underläge i nattens möte mellan Laval Rocket och Belleville Senators.

Matchen vann Laval med 6–2.

