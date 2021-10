Dahlén och Eklund kan få topproller – direkt i sina NHL-debuter

San Jose Sharks verkar satsa på sina svenska rookies inför sin säsongspremiär under lördagsnatten.

Både på lagets träningar i går och i dag har Jonathan Dahlén och William Eklund fått topproller i kedjeformationerna.

Dahlén ser ut att få spela tillsammans med Logan Couture och Timo Meier i förstakedjan medan Eklund paras ihop med Tomas Hertl och Rudolfs Balcers i andrakedjan.

Detta rapporterar Sheng Peng på San Jose Hockey Now.

Same #SJSharks lines today as yesterday -- so looks like Barabanov and Gadjovich should sit out. We'll get confirmation on D-pairs and goaltending after practice https://t.co/DkvS71td5J