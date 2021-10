New York Islanders ser ut att få en av sina viktiga pusselbitar på plats en lång tid framöver.

Enligt TSN:s Darren Dreger har klubben nämligen kommit överens med nyckelbacken Ryan Pulock om ett åttaårskontrakt värt lite över sex miljoner dollar per säsong och strax under 50 miljoner dollar totalt vilket motsvarar över 400 miljoner kronor. Det nya kontraktet ska börja gälla från och med nästa år.

Hearing the New York Islanders and Ryan Pulock have agreed to an 8 year extension. Just under $50 million total.