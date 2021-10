Landeskog riskerar avstängning – efter tacklingen

När Colorado Avalanche vann över Chicago Blackhawks med 4-2 i natt så var Avs-kaptenen Gabriel Landeskog inblandad i det mesta.

Han sköt ett mål, passade fram till ytterligare ett men hann även vara med i en uppmärksammad situation.

I den tredje perioden delade han nämligen ut en rejäl tackling på Chicagos unge stjärnskott Kirby Dach. 20-åringen hade dock dålig balans och var redan nere på ett knä när Landeskog delade ut tacklingen vilket gjorde att Dach flög in i sargen med Landeskog över sig.

På isen visades den svenske stjärnan endast ut i två minuter för själva tacklingen då domarna ansåg att han gjort sig skyldig för en boarding. Den farliga tacklingen gör nu dock att Landeskog riskerar ytterligare straff.

Under torsdagskvällen gick nämligen NHL:s disciplinnämnd, Department of Player Safety, ut med att de kallar in Coloradokaptenen till ett förhör kring tacklingen.